„Umacniać pokój i budować socjalizm” (Głos z przeszłości, odc. 25)

- Z bohaterskiego wysiłku i powięcenia, z bogatego doświadczenia ludzi radzieckich powinniśmy czerpać naukę, by zrozumieć, jak należy kochać ojczyznę, walczyć o wolność ludzi pracy na całym świecie, umacniać pokój i budować socjalizm - tak 70 lat temu pisała prasa o „wyzwoleniu” Elbląga przez Armię Radziecką w 1945 r.

70 lat temu obchodzono, jak to wtedy nazywano, piątą rocznicę „wyzwolenia” Elbląga – i to ten temat będzie dominował w tym odcinku Głosu z przeszłości. To oczywiście nie wszystko, dlatego jak co tydzień zapraszamy na podróż w czasie.

W 5 rocznicę wyzwolenia miasta

"Obywatele! Mija 5 lat od chwili, kiedy 9 lutego 1945 r. bohaterska Armia Radziecka i walczące przy jej boku Wojsko Polskie, gromiąc hordy hitlerowskie, przywróćiły Elbląg Polsce.

Zwycięstwo odniesione przez Związek Radziecki i jego armię było możliwe tylko dzięki bohaterstwu żołnierzy radzieckich, samozaparciu i ofiarności żołnierzy ZSRR oraz ich uczucia braterstwa i przyjaźni wobec wszystkich miłujących wolność narodów.

Z bohaterskiego wysiłku i powięcenia, z bogatego doświadczenia ludzi radzieckich powinniśmy czerpać naukę, by zrozumieć, jak należy kochać ojczyznę, walczyć o wolność ludzi pracy na całym świecie, umacniać pokój i budować socjalizm.

Zachowując wdzięczność i miłość dla tych, którzy bohaterskim trudem, życiem i krwią okupili wyzwolenie Polski, mieszkańcy miasta i powiatu elbląskiego wezmą masowy udział w uroczystościach organizowanych w piątą rocznicę wyzwolenia".

Program uroczystości w dniach 5-11 lutego

"8 bm. - o godz. 17 Capstrzyk na Placu Armii Czerwonej. Przemarsz ulicami: 1 Maja, Pocztową, Królewiecką, Kopernika, Agrikola i do cmentarza bohaterów radzieckich, gdzie odbędzie się dalszy ciąg uroczystości.

9 bm. Godz. 10. Uroczyste wspólne posiedzenie Miejskiej i Powiatowej Rad Narodowych w sali obrad MRN. Godzina 20 – centralna akademia w kinie "Batyk".

10 i 11 bm. Pogadanki i akademie w szkołach i zakładach pracy. Wieczorem 11 bm. w świetlicach przy zakładach odbędą się zabawy dla aktywu robotniczego, przodowników pracy i młodzieży pracującej".

Rozebrać bezużyteczną wieżę w parku śródmiejskim

„Na terenie niedawno założonego parku w śródmieściu, między ul. Traugutta i Rokossowskiego, wznosi się wysoko ponad gruzami wieża zburzonego zupełnie kościoła. Obecny stan wieży grozi niebezpieczeństwem runięcia.

Park ten będzie, z chwilą nadejścia wiosny, miejscem odpiczynku ludzi pracy. Do tego czasu należy przeprowadzić rozbiórkę wieży, ażeby uchronić odpoczywających w parku przed nieszczęśliwym wypadkiem”.

Kiedy zostanie otwarta druga gospoda spółdzielcza?

„Czynna od nowego roku pierwsza na terenie miasta gospoda spółdzielcza cieszy się dużym powodzeniem wsród pracujących. Ostatnio np. w gospodzie tej odpywają się również wieczorki taneczne.

Placówka ta osbługuje jednak tylko śródmieście, a nie może zaspokoić potrzeb robotników, mieszkających w północnej części miasta. Np. przy ul. 3 Maja znajduje się wiele zakładów przemysłwoch i tu rozpoczynają się najgęśćiej zamieszkałe przez ludność robotniczą kolonie. Robotnicy i pracownicy, aby zjeść obiad muszą udawać się na drugi koniec miasta, na co tracą ok. godziny czasu. Tymczasem w pobliżu istnieje lokal po byłej restauracji „Pod Lipami”, w którym bez wielkich nakładów można urządzić gospodę spółdzielczą”.

Osiedla robotnicze narzekają na ZOM

„Mieszkańcy osiedli robotniczych w Elblągu od dłuższego czasu narzekają na Zakład Oczyszczania Miasta, który w zbyt długich odstępach czasu przysyła tabor do wywózki śmieci. W związku z tym stan sanitarny w tych dzielnicach w tych dzielnicach pozostawia wiele do życzenia”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 38, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.