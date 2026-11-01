Wykonał swą normę w 231 proc. (Głos z przeszłości, odc. 233)

- Z inicjatywy Prezydium MRN odbyło się w Elblągu zebranie ludności autochtonicznej. Przewodnicząca Prezydium MRN tow. Pękalska w przemówieniu wygłoszonym do zebranych podkreśliła wysiłki rządu w celu zapewnienia ludności autochtonicznej możliwości rozwoju kulturalnego, podniesienia stopy życiowej i aktywnego udziału w pracy przy realizacji planu 6-letniego - pisała prasa w 1950 r. O czym jeszcze?

Jak niedziela - to Głos z przeszłości. Czym niegdyś żyło miasto i region?

Pomyślny rozwój współzawodnictwa pracy w Kutrze Elbląskim

"Jak już donosiliśmy, załoga Kutra Elbląskiego wykonała roczny plan produkcyjny na dwa miesiące przed terminem. Osiągnięcie to stało się możliwe dzięki pomyślnemu rozwojowi współzawodnictwa pracy, które objęło prawie całą załogę.

Pod względem wydajności pracy wysunął się na czoło załogi tego przedsiębiorstwa stolarz meblowy Julian Florek, który w I półroczu wykonał swą normę w 231 proc., a III kwartale 195 proc. Tow. Florek otrzymał przed kilku dniami tytuł przodownika pracy.

Przy realizacji rocznego planu produkcyjnego wyróżniło się jeszcze wielu innych robotników i pracowników przedsiębiorstwa, jak np. Józef Szarmach, który wykonywał normę w 164 proc., Mieczysław Karczewski - 161 proc., Stefan Stolarski i Franciszek Sadowski – po 155 proc. oraz Zofia Wodecka, która wykonywała normę w 140 proc.

Wykonanie zadań produkcyjnych przyspieszyło również stosowanie pomysłów racjonalizatorskich przodujących robotników. m. in. Zrealizowane zostały usprawniające pomysły ob. ob. Stanisława Paprockiego, Leona Graszki i Wacława Lipskiego. Realizacja ich projektów przyniosła w ciągu jednego kwartału oszczędność w kwocie 120 tys. zł".

Rozszerzyć pracę szkoleniową wśród ludności autochtonicznej w Elblągu

"Z inicjatywy Prezydium MRN odbyło się w Elblągu zebranie ludności autochtonicznej. Przewodnicząca Prezydium MRN tow. Pękalska w przemówieniu wygłoszonym do zebranych podkreśliła wysiłki rządu w celu zapewnienia ludności autochtonicznej możliwości rozwoju kulturalnego, podniesienia stopy życiowej i aktywnego udziału w pracy przy realizacji planu 6-letniego.

W dyskusji zabierało głos kilkunastu mówców. Ob. Bronisław Hans m. in. oświadczył:

- Za faszystowskiej okupacji walczyliśmy o wyzwolenie naszych ziem z niewoli i połączenie się z macierzą. Obecnie wraz z całą ludnością brać będziemy aktywny udział w walce o utrwalenie pokoju, o zniweczenie wysiłku podżegaczy wojennych. Walkę tę prowadzić będziemy drogą podnoszenia wydajności pracy przy realizacji zadań planu 6-letniego i aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym.

Ob. Alfred Geszłowicz, były słuchacz Uniwersytetu Powszechnego, wezwał władze oświatowe miasta do rozszerzenia szkolenia ludności autochtonicznej. W tej samej sprawie zabrał głos również ob. Bronacki, który zachęcił swych towarzyszy – autochtonów do szybszego i pełnego opanowania języka ojczystego.

Pracownica Fabryki Wyrobów Metalowych ob. Szwajber podkreśliła, że ludność autochtoniczna ma coraz lepsze warunki pracy i życia. Przykłady niewłaściwego podejścia do autochtonów jak to miało miejsce np. w Fabryce Wyrobów Metalowych stają się coraz rzadsze. Powinny one zniknąć zupełnie.

Podsumowując dyskusję sekretarz KM PZPR tow. Banaś podkreślił, że partia i rząd dołożą wszelkich starań, aby zapewnić ludności autochtonicznej możliwość kształcenia się i korzystania ze wszystkich zdobyczy kulturalnych".

Ogłoszenia drobne

"Zgubiono zaświadczenie tymczasowe, Zakłady Mechaniczne, B. Stanisław".

"Zgubiono legitymację stoczniową (...) na nazwisko I. Bronisław".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 300, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.