Odszedł Zdzisław Petrycki

Nie żyje Zdzisław Petrycki - wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego i działacz sportowy związany z Elblągiem.

W wieku 86 lat zmarł Zdzisław Petrycki, zasłużony, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca, trener oraz działacz sportowy - związany z Elblągiem i powiatem elbląskim. Ukończył gdańskie Technikum Wychowania Fizycznego, a następnie kontynuował naukę w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Przez dekady pracował w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Elblągu (szkoła przy ul. Zamkowej), najpierw jako wychowawca i kierownik internatu, a potem jako nauczyciel WF-u. Zainicjował i własnoręcznie, przy pomocy uczniów budował infrastrukturę sportową przy szkole na ul. Zamkowej.

Zdzisław Petrycki zapisał się na kartach historii elbląskiego sportu jako wszechstronny działacz zaangażowany w wiele dyscyplin. Przez lata był związany z klubem Mlexer Elbląg, pracował jako kierownik drużyny piłki ręcznej Truso. Po powstaniu województwa elbląskiego pracował w zespole ds. wychowania fizycznego w kuratorium.

Z biografią i działalnością Zdzisława Petryckiego czytelnicy mogą zapoznać się w rozmowie z nim: "Zdzisław Petrycki: Lubiłem pracę z młodzieżą", którą publikowaliśmy w lipcu 2021 roku.