Wymiana pieniędzy w pow. elbląskim przebiega sprawnie (Głos z przeszłości, odc. 235)

- Celem ułatwienia wymiany dotychczasowych pieniędzy mieszkańcom północnej dzielnicy miasta i znajdującej się w tej dzielnicy kolonii robotniczej w dniu 1 bm. Narodowy Bank Polski przerzucił punkt wymiany z Prezydium MRN do Kapitanatu Portu – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Niedziela to oczywiście Głos z przeszłości. Zapraszamy na cotygodniową podróż w czasie.

Przeszło 50 proc. ludności Elbląga wymieniło już stare pieniądze na nowe

"1 bm., mimo dnia świątecznego, wymiana pieniędzy w Elblągu przybrała w porównaniu do pierwszych 2 dni pracy punktów wymiennych na sile. We wszystkich punktach wzrosła ilość osób zgłaszających sumy zbiorowe załóg robotniczych poszczególnych przedsiębiorstw, mieszkańców bloków oraz członków organizacji społecznych jak Ligi Kobiet itp.

Przyspiesza to znacznie przebieg wymiany. Według pobieżnych obliczeń do dnia dzisiejszego wymieniło pieniądze przeszło 50 proc. ludności Elbląga.

Celem ułatwienia wymiany dotychczasowych pieniędzy mieszkańcom północnej dzielnicy miasta i znajdującej się w tej dzielnicy kolonii robotniczej w dniu 1 bm. Narodowy Bank Polski przerzucił punkt wymiany z Prezydium MRN do Kapitanatu Portu. Sieć punktów w śródmieściu, mimo likwidacji okienek w Prezydium MRN, jest dostateczna. Konieczność organizacji nowego punktu wymiany w Kapitanacie Portu powstała na skutek przeciążenia pracą punktu przy ul. Lubranieckiej. Mieszkańcy ulic sąsiadujących z Prezydium MRN mogą obecnie wymieniać pieniądze w Banku Inwestycyjnym lub innym pobliskim punkcie w śródmieściu.

Wymiana pieniędzy w pow. elbląskim przebiega sprawnie. Chłopi przybywający do punktów w ośrodkach gminnych są szybko załatwiani i nie tracą wiele czasu. Przebieg wymiany wykazuje, że bogacze wiejscy mieli nagromadzone duże kapitały. Starając się ukryć fakt posiadania wielkich sum, bogacze rozdzielają wydobyte ze schowków kwoty pomiędzy członków rodziny i swych przyjaciół, względnie zgłaszają się do punktów wymiennych na raty. Tak. np. bogacz G. z gm. Nowakowo wymieniał w swym punkcie pieniądze kilkakrotnie".

Nowy pomysł racjonalizatorski w Zakładach Mechanicznych

"Robotnik TP-5 Zakładów Mechanicznych ob. Wacław Żendorski zgłosił niedawno do komisji usprawnień pomysł racjonalizatorski dotyczący ulepszenia stołu obrotowego do piły trakowej. Pomysł został przyjęty, a racjonalizator otrzymał nagrodę w kwocie 29 tys. zł".

Narada komisarzy spisowych w Elblągu

"W ramach akcji przygotowawczej do Narodowego Spisu Powszechnego odbyła się w Elblągu dwudniowa konferencja szkoleniowa gminnych i rejonowych komisarzy spisowych. Referaty na temat organizacji prac spisowych wygłosili miejski i powiatowy komisarze spisowi oraz przedstawiciele wojewódzkiego komisarza spisowego. W bieżącym miesiącu zostanie zorganizowana druga narada szkoleniowa, w której wezmą udział komisarze rejonowi i obwodowi".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 303, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.