Prokuratura milczy w sprawie śmierci Oliwiera (okiem naczelnego)

Za kilka dni minie pół roku od tragicznej śmierci 19-letniego Oliwiera. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Toruniu, która... nie udziela żadnych informacji mediom na ten temat. Jako powód podaje dobro postępowania. A tymczasem po sieci krążą kolejne filmy z nagraniami również z kamer nasobnych policjantów z tej interwencji, które wzbudzają emocje i to akurat prokuraturze nie przeszkadza...

W ostatnich tygodniach dwukrotnie zwracałem się do Prokuratury Okręgowej w Toruniu z pytaniami na temat prowadzonego śledztwa w sprawie śmierci Oliwiera. Na jakim etapie jest postępowanie? Czy prokuratura otrzymała już opinię biegłego sądowego w sprawie przyczyn śmierci, a jeśli tak, co z niej wynika? Czy komukolwiek postawiono w tej sprawie zarzuty? Co wynika z dotychczasowych ustaleń? – pytałem pod koniec stycznia 2026 roku. Odpowiedź? „Z uwagi na charakter postępowania, o które Pan pyta, w tym jego dobro, tut. Prokuratura nie udziela informacji o jego biegu” – napisała do naszej redakcji Izabela Oliver, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Napisałem więc drugiego maila. „Za kilka dni minie dokładnie pół roku od śmierci Oliwiera, mieszkańca Elbląga, który zmarł po interwencji policji i swoich sąsiadów. Do dzisiaj nie ma rzetelnych informacji od organów ścigania, co się tam wówczas tak naprawdę stało. W sieci pojawiają się kolejne filmy, ujawniane są nawet nagrania z kamer nasobnych policjantów, co tylko wzmaga różne teorie spiskowe. Jako media chcemy rzetelnie informować o postępach w śledztwie, ale niestety Państwa ostatnie odpowiedzi (m.in. dotyczące nieinformowania o tej sprawie) nam to uniemożliwiają. Mam nadzieję, że Prokuratura w Toruniu ujawni dotychczasowe ustalenia w tej sprawie. Zarówno dotyczące opinii biegłego na temat przyczyn śmierci 19-latka, jak i przebiegu wydarzeń. I z taką właśnie prośbą się do Pani zwracam. Jako media lokalne nie szukamy sensacji w tej sprawie, chcemy rzetelnie informować o postępach w śledztwie. Od początku w naszych artykułach na ten temat wyłączamy możliwość komentowania, by nie podsycać emocji” – napisałem do prokuratury. Odpowiedź? Kopiuj-wklej ta sama, którą otrzymałem pod koniec stycznia.

Szanowni Państwo prokuratorzy, takim postępowaniem umacniacie tylko przekonanie dużej części społeczeństwa, że organy ścigania mają coś do ukrycia w tej sprawie i dajecie paliwo wszystkim tym, którzy uważają że do śmierci nastolatka przyczynili się policjanci, sąsiedzi i interweniujący wówczas ratownicy pogotowia ratunkowego. Po sieci krążą kolejne fragmenty filmów, będącymi materiałami dowodowymi w tej sprawie (także nagrania z kamer nasobnych policjantów), które nakręcają emocje w tej sprawie. I tylko na takie obrazki wszyscy, którzy chcą dokładnego wyjaśnienia tej sprawy, są skazani.

Toruń, między innymi po naciskach pełnomocnika mamy Oliwiera, został wybrany ostatecznie jako miejsce prowadzenia śledztwa, by szczegółowo i bez środowiskowej presji wyjaśnić przyczyny tej tragedii. Po pół roku od śmierci Oliwiera mieszkańcy Elbląga powinni poznać dotychczasowe ustalenia śledztwa.

PS. Od początku tej sprawy, o której portEl napisał jako pierwszy, komentarze pod artykułami o śmierci Oliwiera są wyłączone. Tak jest również pod moją opinią.