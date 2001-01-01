"Zatrudnienie kobiet jako motorniczych" (Głos z przeszłości, odc. 208)

- Tramwaje Miejskie są trzecim z kolei przedsiębiorstwem w Elblągu, nastawionym na szkolenie kobiet nieposiadających dotąd kwalifikacji zawodowych - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Szkolenie zawodowe kobiet w Tramwajach Miejskich w Elblągu

"Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Elblągu organizuje masowe zatrudnienie kobiet w oddziale ruchu. Dotychczasowe próby zastąpienia męskiej obsługi wozów kobietami dały korzystne rezultaty. Sprawnie skompletowana została obsada konduktorek. Większość z nich wywiązuje się z obowiązków bez zarzutu, zyskując uznanie zarówno ze strony kierownictwa przedsiębiorstwa jak i pasażerów.

Spośród kobiet stanowiących obecnie 60 proc. pracowników ruchu wyróżniły się: Maria Łukomska, Irena Rafińska, Janina Śliwińska, Teresa Jankowska i Prakseda Wysocka. Nie wszystkie pracownice jednak jeszcze należycie i z pełnym zrozumieniem podchodzą do zleconych im obowiązków. Niektóre, na przykład (...) lekceważą nieraz przepisy dyscypliny pracy. Kontrola nad ich pracą i stosowany bieżąco instruktaż niewątpliwie przyczynią się również do podniesienia ich wydajności pracy.

Odrębnym zagadnieniem jest zatrudnienie kobiet jako motorniczych. Konieczność gruntowniejszego przeszkolenia kobiet w tym kierunku skłoniła dyrekcję tramwajów do nawiązania łączności ze szkołą dla motorniczych w Łodzi oraz MZK w Gdańsku, gdzie prawdopodobnie będą przeszkolone elbląskie kandydatki na motorowych. Dokształcenie zawodowe zatrudnionych już kobiet spoczywa na kontrolerze tow. Olkowskim, którego zasługą jest posiadanie już obecnie przez tramwaje dość znacznego personelu kobiecego.

Tramwaje Miejskie są trzecim z kolei przedsiębiorstwem w Elblągu, nastawionym na szkolenie kobiet nieposiadających dotąd kwalifikacji zawodowych".

Obchód Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w Elblągu

"W dniu 10 bm. Komitet Obchodu Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości organizuje na terenie miasta kilka imprez. Jedną z najciekawszych będzie festyn dla dzieci członków spółdzielni urządzony w parku im. gen. K. Świerczewskiego.

Uroczysta akademia odbędzie się o godz. 14 w sali Domu Transportowca. W części artystycznej wystąpią zespoły Miejskiego Domu Kultury z orkiestrą symfoniczną i baletem dziecięcym na czele.

Wieczorem odbędą się zabawy ludowe".

Uwaga, łyżwiarze

"ZKS Stal zawiadamia sympatyków sportu łyżwiarskiego, w dniu 14 bm. o godz. 17 w świetlicy Zakładów Mechanicznych przy ul. Winnej 11 odbędzie się zebranie organizacyjne sekcji łyżwiarskiej".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 249, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.