„Znaczne przekroczenia norm” (Głos z przeszłości, odc. 211)

- Robotnicy Blaszanki zwrócili się z apelem do innych zakładów produkcyjnych w Elblągu, aby w swoich zakładach również zrewidowali przestarzałe normy – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak co tydzień zapraszamy na podróż w czasie z Głosem z przeszłości. O czym pisały kiedyś gazety?

Robotnicy Blaszanki domagają się rewizji przestarzałych norm

„Odpowiadając na apel załogi Zakładów Starachowickich, robotnicy Warmińskiej Fabryki Wyrobów Metalowych w Elblągu poświęcili na ostatnim spotkaniu dużo uwagi starym normom technicznym, które okazały się niewłaściwym miernikiem wydajności pracy. Tow. Kwietniewski i inni robotnicy udowodnili na przykładach, że niedostosowanie starych norm do obecnego przebiegu produkcji stwarza tego rodzaju zjawiska, że niektórzy pracownicy uzyskują znaczne przekroczenia norm bez większego wysiłku, podczas gdy inni mimo wzmożonej pracy nie osiągają takich efektów. Tow. Reszka i tow. Trzciński podkreślili konieczność dokonania rewizji norm w kierunku zapewnienia jednakowych możliwości wszystkim pracownikom. Sprawa regulacji norm zostanie omówiona na najbliższej naradzie produkcyjnej.

Robotnicy Blaszanki zwrócili się z apelem do innych zakładów produkcyjnych w Elblągu, aby w swoich zakładach również zrewidowali przestarzałe normy”.

Otwarcie świetlicy ZEON

„W podokręgu sieciowym ZEON w Elblągu odbyło się otwarcie nowo urządzonej świetlicy pracowniczej. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele KM PZPR, dyrekcji ZEON i Związku Zawodowego Energetyków. Część artystyczną uroczystości wypełniły występy Centralnej Szkoły Administracji Rolniczej oraz orkiestry Miejskiego Domu Kultury”.

Nocna orka traktorami w PGR Nowa Cerkiew

„Zespół PGR Nowa Cerkiew, powiat gdański, wzorując się na doświadczeniach rolników radzieckich, przeprowadził nocną podorywkę przy pomocy traktorów Zetor wyposażonych w reflektory. Przy świetle reflektorów traktory pracowały sprawnie. W wyniku nocnej pracy traktorów orka jesienna w zespole PGR znajduje się na ukończeniu”.

Kina

„Kino Bałtyk – Dwie Brygady, film prod. polskiej

Kino Mars – Wschodnie zaloty, komedia prod. radzieckiej”

Dyżury aptek

„Apteka Mariańska, ul. Królewiecka od godz. 19-9”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 251, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.