Dawno temu w Elblągu... trenowano przed Wielkim Dniem Sportu

Podczas Wielkiego Dnia Sportu zaplanowanego 27 czerwca w Królewcu 1200 politycznych przywódców weźmie udział w ćwiczeniach masowych. W większości okręgów zakończyły się już przygotowania do ćwiczeń, tak więc przedstawiciele wielu okręgów mogli się razem spotkać. Wczoraj na młodzieżowym placu sportowym przy elbląskim dworcu spotkało się 300 politycznych przywódców z pięciu zachodniopruskich okręgów, by razem wziąć udział w ćwiczeniach - informowała elbląska prasa w 1937 r.

Próba wspólnych ćwiczeń wypadła zadowalająco. Z okręgu elbląskiego oddelegowano około 60 politycznych przywódców. Oprócz tego okręg elbląski wystawi drużyny do pięcioboju, który również będzie rozegrany podczas Dnia Sportu (WZ, poniedziałek, 14.06.1937 r.).

Droga między Elblągiem i Królewcem gotowa!

Najpotężniejszy projekt budowlany, jaki kiedykolwiek był realizowany w Prusach Wschodnich, autostrada Elbląg-Królewiec, jest gotowa. W sobotę o godz. 12 różnego rodzaju pojazdy będą mogły korzystać z tej wschodniopruskiej drogi łączącej dwa największe miasta naszej prowincji i otworzą tym samym nowy rozdział wschodniopruskiej komunikacji drogowej. Ekipa kierująca budową w Królewcu zaprosiła wczoraj przedstawicieli redakcji na zwiedzanie nowej autostrady Elbląg-Królewiec.

fot. Westpreußische Zeitung

Podróż rozpoczęła się od kilometra 0,0, a więc w miejscu, gdzie nowa autostrada łączy się z drogą Królewiec-Iława Pruska [niem. Preußisch Eylau, dzisiejszy Bagrationowsk, miasto w obwodzie kaliningradzkim w Rosji, położone przy granicy z Polską – Wikipedia]. Zbudowany w Elblągu przez firmę Brussing potężny autobus pędził z niemal nieodczuwalną prędkością 100 km/h przez od dłuższego już czasu używany odcinek trasy Królewiec-Krzyżbork [niem. Kreuzburg, dzisiejsze Sławskoje - wieś (dawne miasto) w obwodzie kaliningradzkim w Rosji – Wikipedia], przez prosty odcinek [...], przez most o długości 140 metrów i wysokości 22 metrów, najwyższy most na tej autostradzie. [...]

Największa niespodzianka czekała uczestników przejażdżki krótko przed Elblągiem, gdy z autostrady zobaczyli oni nagle najpiękniejszy krajobraz Prus Wschodnich – rozległą nizinę z lśniącymi wodami jeziora Druzno i duże ładne miasto Elbląg, z morzem domów, kominów i wież. W miejscu Elbląg Wschodni zakończyła się wyprawa. Wielki szyld obwieszczał, że tutaj kończy się trasa. Teraz ma zapaść decyzja, kiedy powstanie most na rzece Elbląg, by było możliwe bezpośrednie połączenie Szosy Elbląskiej z Malborkiem.

Podróż wywarła ogromne wrażenie na jej uczestnikach, przede wszystkim jeśli chodzi o ogrom wykonanej przez trzy i pół roku pracy. Droga w Prusach Wschodnich jest dziełem, z którego cała prowincja może być naprawdę dumna, a każdy, kto siedzi za kierownicą swojego auta i tak szybko, tak bezpiecznie i pewnie może nią jechać, najdobitniej poczuje tę dumę. Tutaj naprawdę jest możliwy szybki ruch bez zakłóceń i zagrożeń. [...]

Długość drogi Elbląg-Królewiec wynosi około 92 km. Zaczyna się od kilometra zerowego w Królewcu i kończy się na kilometrze 92 w Elblągu. W odległości 100 m stroją kamienie kilometrowe, które podają kierowcy, w którym miejscu się znajduje. [...] Oznaczenie tej trasy wykonano z wielką dokładnością, co zadowoli każdego kierowcę. Betonowa nawierzchnia jest szeroka na 7,5 m. W najpiękniejszych miejscach i tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, utworzono 44 parkingi. 16 z nich to duże okazałe miejsca postojowe, 28 to tzw. miejsca do odpoczynku. W 11 bardzo dobrze wydzielonych miejscach jest możliwość dotarcia do autostrady i jej opuszczenia. [...] (WZ, piatek, 11.06.1937 r.).

W jeziorze Rakowo utonął mężczyzna

W piątek wieczorem rolnik Fritz Fietkau, zamieszkały w Elblągu, kąpał się ze swoimi kolegami z pracy w jeziorze Rakowo (niem. Rakauer See – niemiecka nazwa jeziora pochodziła od leżącej w pobliżu dawnej wsi Rakowo (Rakau), mowa tu o jeziorze w Jeleniej Dolinie). Ponieważ Fietkau nie umiał pływać, [...] utonął. Do dzisiejszego ranka ciała nie znaleziono. Żandarmeria ustala na miejscu okoliczności zdarzenia (WZ, sobota, niedziela, 12/13.06.1937 r.).