„Detektyw Bruno” z ukraińskim dubbingiem

Kino Światowid zaprasza na wyjątkowy seans Detektywa Bruno. Wyjątkowy, bo skierowany do dzieci i rodziców posługujących się językiem ukraińskim. Projekcja filmu Detektyw Bruno z dubbingiem ukraińskim 1 czerwca o 17:45.

Більше за все на світі Оскар любить розгадувати загадки і дивитися серіал «Детектив Бруно». У майбутньому він хотів би стати таким, як його герой, але поки що – йому 8 років і він живе у дитячому будинку сімейного типу. Йому тут добре, але, звісно, він сумує за батьками. Тож, знайшовши завчасно підготовану ними гру, у фіналі якої на нього чекає подарунок до дня народження, хлопчик негайно хоче вирушити на його пошуки. Загадка виявляється не з легких, тому він вирішує найняти найкращого у світі детектива, тобто Бруно Кшенського, не беручи до уваги, що той – лише актор, до того ж не надто привітний. І нічого з пригоди, може б, і не вийшло, якби не факт, що актор останнім часом різко втрачає популярність, а його менеджерка в появі Оскара вбачає шанс на відновлення іміджу кінозірки. Оскар і Бруно поринають у вир пригод: хлопчик – з ентузіазмом, актор – з неохотою і байдужістю. Однак, що більше Оскар перевертає життя Бруно з ніг на голову, то зрозуміліше стає, що саме цього їм обом і треба було для щастя!

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl