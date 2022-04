Na dworcu kolejowym ruszył punkt informacyjny dla uchodźców

Od wtorku (12.04) na dworcu kolejowym w Elblągu działa punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. Jest to inicjatywa władz województwa, przy której współpracują elbląscy strażacy oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

- Doszliśmy do wniosku, że taki punkt jest w Elblągu bardzo potrzebny. Otrzymywaliśmy informacje od mieszkańców, że przydałby się jeden punkt, gdzie uchodźcy mogliby zapytać dosłownie o wszystko, co związane jest z ich pobytem w naszym kraju – mówił Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko – mazurski, podczas konferencji prasowej, którą zorganizowano w środę (13.04).

Punkt został uruchomiony przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Elblągu i Wojskami Obrony Terytorialnej. Punkt jest czynny codziennie od godz. 9 do godz. 18. Uchodźcy będą mogli tu otrzymać informację m.in. o legalizacji pobytu w Polsce, o opiece zdrowotnej, możliwej pomocy finansowej i rzeczowej itp.

- Punkt działał już we wtorek przez 6 godzin. Mieliśmy już pierwsze zapytania od uchodźców: jak dojechać na Ukrainę, bo są też tacy obywatele Ukrainy, którzy wracają do ojczyzny, pytano o połączenia do Olsztyna - mówił Ryszard Sieniuć, zastępca dyrektora zarządzania kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Ilu obecnie uchodźców jest w województwie warmińsko-mazurskim?

- Możemy podać jedynie dane szacunkowe. Jest to od 12 do 15 tysięcy osób. Jeszcze nadal mamy miejsce, by przyjąć nowych uchodźców. Monitorujemy codziennie sytuację i mamy zawsze zapas 30 procent wolnych miejsc na terenie województwa – dodaje Ryszard Sieniuć.

Punkt będzie obsługiwany przez strażaków i terytorialsów.