„Tom&Jerry” z ukraińskim dubbingiem w Multikinie

15 kwietnia we wszystkich kinach sieci Multikino i Cinema3D rozpoczną się seanse animacji „Tom&Jerry” z ukraińskim dubbingiem. Dla uchodźców z Ukrainy filmy będą wyświetlane za darmo w tygodniu oraz w weekendy.

W ostatnich tygodniach w kinach sieci Multikino i Cinema3D uchodźcy z Ukrainy z opiekunami mogli oglądać bezpłatnie „Kosmiczny mecz: Nowa era”, „Nasze magiczne Encanto” oraz animację „Luca”. Kolejna produkcja z ukraińskim dubbingiem, która 15 kwietnia trafi do repertuaru, to „Tom&Jerry”. Animacja będzie wyświetlana za darmo w tygodniu oraz w weekendy.

Jeden z najbardziej uwielbianych pojedynków w historii powrócił w filmie Tima Story’ego „Tom & Jerry”. Jerry obiera sobie za mieszkanie najlepszy hotel w Nowym Jorku w przeddzień mającego się tam odbyć „ślubu stulecia”. Tym samym zmusza zdesperowaną organizatorkę wesela do zatrudnienia Toma w celu pozbycia się gryzonia. Istna bitwa między kotem a myszą, do której dochodzi, może jednak zrujnować jej karierę, ceremonię, a być może nawet sam hotel. Wkrótce jednak pojawia się jeszcze większy problem: otóż przeciw całej trójce spiskuje diabolicznie ambitny pracownik. Nowa wielkoekranowa przygoda Toma i Jerry’ego to robiąca wrażenie mieszanka klasycznej animacji i gry aktorskiej. Film wyznacza nowy etap w życiu tych słynnych bohaterów, zmuszając ich do niewyobrażalnego – podjęcia współpracy.

Bilety na pokazy filmów z ukraińskim dubbingiem są dostępne tylko w kasach kin. Jeżeli w pokazie będzie chciała uczestniczyć większa liczba dzieci prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami kina w celu rezerwacji miejsc.

Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie.