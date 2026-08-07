95 hektarów pod fotowoltaikę

Spółka „PV Krasin” złożyła wniosek o zmianę planu zagospodarowania dla terenu o powierzchni 95,5 ha w okolicach Krasina i Rydzówki w gminie Pasłęk, aby możliwa była tam budowa farmy fotowoltaicznej. Decyzję w tej sprawie podejmą pasłęccy radni 13 sierpnia.

Rada Miejska w Pasłęku na sesji 13 sierpnia zdecyduje, czy rozpocząć procedurę zmiany planu zagospodarowania dla 95,5 hektarów w rejonie Krasina i Rydzówki. Jeśli nowy plan zostanie uchwalony, zastąpi obecny i umożliwi przygotowania do budowy farmy fotowoltaicznej. W praktyce oznaczało to będzie rozpoczęcie procedury planistycznej nowej inwestycji.

Dodajmy, że w Krasinie działa już farma wiatrowa, składająca się z 10 turbin o łącznej mocy 35 MW, której właścicielem jest spółka „PV Krasin”. Ten sam inwestor w sąsiedztwie wiatraków planuje wybudować na 95,5 ha farmę fotowoltaiczną. Wniosek „o podjęcie działań mających na celu uchwalenie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego (ZPI) terenów farmy fotowoltaicznej „Krasin” w obrębie Krasin, gmina Pasłęk” złożył w lutym br. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem wynosi ok. 95,5 ha, w tym teren inwestycji głównej 95,07 ha, a teren inwestycji uzupełniającej 0,46 ha (droga gminna).

- Celem wnioskowanej inwestycji jest lokalizacja farmy fotowoltaicznej wraz z magazynami energii. Realizacja zintegrowanego planu inwestycyjnego pozwoli na uzupełnienie istniejącej farmy wiatrowej o farmę fotowoltaiczną i magazyny energii. Powiązanie różnych źródeł energii elektrycznej z magazynami energii pozytywnie wpłynie nie tylko na możliwości produkcyjne pracującej już farmy wiatrowej, ale przede wszystkim pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej – czytamy w tym dokumencie.

Jeśli radni zgodzą się 13 sierpnia na przystąpienie do sporządzenia ZPI, nie będzie to jeszcze oznaczało zgody na budowę farmy fotowoltaicznej. Rozpocznie się natomiast procedura planistyczna. Inwestor przygotuje projekt Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego, a gmina i spółka uzgodnią warunki realizacji przedsięwzięcia, w tym ewentualne zobowiązania inwestora dotyczące m.in. infrastruktury drogowej i technicznej.

Projekt planu zostanie następnie poddany uzgodnieniom, opiniowaniu i konsultacjom społecznym. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi. Po zakończeniu całej procedury Rada Miejska zdecyduje, czy uchwali Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Dopiero wtedy inwestor będzie mógł ubiegać się o kolejne decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia budowy.