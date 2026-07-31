Bardzo droga kotłownia EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej szacowało koszty modernizacji kotłowni przy Dojazdowej i przekształcenie jej z węglowej na biomasową na 28,9 mln zł. Jedyny oferent w przetargu złożył ofertę... prawie trzy razy droższą.

Dzisiaj EPEC otworzył oferty w przetargu na modernizację źródła ciepła przy ul. Dojazdowej. Istniejące tutaj trzy kotły wraz z magazynem, układem podawania paliwa oraz obróbki spalin mają być przystosowane do opalania biomasą zamiast węglem kamiennym.

- Modernizacja będzie obejmować zaprojektowanie, wytwarzanie, budowę, montaż, rozruch i uruchomienie na zasadzie realizacji „pod klucz” i przekazanie do eksploatacji wszystkich koniecznych instalacji, wyposażenia kotłów i instalacji pomocniczych, które będą potrzebne do tego, aby kotły osiągnęły Gwarantowane Parametry Techniczne – czytamy w opisie inwestycji w decyzji środowiskowej.

EPEC na realizację inwestycji przeznaczył 28,9 mln zł, jedyny oferent, który wystartował w przetargu – OMIS Energetyka z Ostrołęki – zaoferował 73,6 mln zł, a więc prawie trzykrotnie więcej niż szacunki miejskiej spółki. To jest już drugi przetarg w tej sprawie, pierwszy został unieważniony, bo nie było chętnych oferentów.

EPEC ma dwa wyjścia – albo unieważnić przetarg, albo znaleźć brakujące prawie 45 mln złotych na realizację inwestycji. O decyzji spółki dowiemy się zapewne w ciągu najbliższych tygodni.

Więcej o planach EPEC przeczytasz tutaj.