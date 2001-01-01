Będą pieniądze na rozwój portu?

- Mam nadzieję, że ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie unijnych środków na rozwój portu zapadnie do końca roku – mówi prezydent Elbląga Michał Missan. Europoseł Jacek Protas tłumaczy, że ta sprawa się przeciąga, bo Komisja Europejska przedłużyła tzw. przegląd śródokresowy unijnych programów.

Przypomnijmy, że Elbląg nadal czeka na decyzję Komisji Europejskiej, czy będzie mógł skorzystać z około 200 mln złotych, zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym na rozwój portu. Od miesięcy trwają negocjacje w tej sprawie, które prowadzą przedstawiciele rządu i Zarządu Województwa. Miasto przygotowało niezbędne dokumenty, ale nadal decyzji nie ma, choć początkowo mówiono o tym, że zapadnie ona w czerwcu.

- Sprawy związane z portem idą swoim torem, mamy to pod kontrolą. Dzisiaj mamy już zapewnienie, że środki na transport i komunikację zostaną uruchomione. A jeśli chodzi o sam port – to z tego co przekazał mi pan marszałek – wynika, że możemy spodziewać się, że jeżeli zostanie to wpisane w strategię średniookresową rozwoju kraju, to te środki zostaną wypłacone. Nie chciałbym wypowiadać się za marszałka, ale mam nadzieję, że rozstrzygnięcie tej kwestii nastąpi do końca. Nie wszystko ode mnie zależy. Czekam na wszystkich decydentów, któzy chcieliby przyjechać i podpisać taką umowę – powiedział nam Michał Missan.

- Przegląd śródokresowy programów unijnych miał się zakończyć do połowy roku, ale Komisja Europejska wprowadziła do niego cały szereg nowych rozwiązań, poszerzyła możliwości zmian we wszystkich programach. Skorzystaliśmy z tego jako kraj przesuwając olbrzymie środki z KPO na obronność. Stąd te Komisja Europejska przesunęła termin podjęcia decyzji na koniec roku – dodał Jacek Protas, europoseł z naszego regionu.

Dodajmy, że to właśnie w Elblągu w kwietniu przyszłego roku odbędzie się posiedzenie Komitetu Regionów, który doradza Komisji Europejskiej w sprawach rozwoju samorządów. Jakich efektów obaj politycy spodziewają się po tym spotkaniu?

Jacek Protas i Michał Missan (fot. RG)

- To będzie okazja do poznania samorządowców z całej Europy, porozmawiania o potrzebach, wymienienia się doświadczeniami. Niebagatelna promocja Elbląga, to wartość dodana, ale też ważna – stwierdził Michał Missan.