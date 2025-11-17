Zastrzyk (gotówki) w szpitalu

Między innymi psychiatria i kardiologia w Szpitalu Miejskim w Elblągu skorzysta ze środków z Funduszu Medycznego oraz Krajowego Planu Odbudowy. Temu poświęcony był dzisiejszy (17 listopada) briefing prasowy w szpitalu z udziałem m. in. minister zdrowia.

- Dla mnie Elbląg jest przykładem dobrze poukładanych świadczeń zdrowotnych, współpracy pomiędzy szpitalami publicznymi - mówiła podczas konferencji Jolanta Sobierańska–Grenda, minister zdrowia. – To jest kierunek, których chcemy obecnie nadać w całym kraju, często będziemy o tym państwa przykładzie mówili – stwierdziła ministra, mówiąc o potrzebie wzmacniania uzupełniania świadczeń w poszczególnych lokalizacjach zamiast konkurencyjności.

- Z tzw. Funduszu Medycznego otrzymaliśmy na oddział psychiatryczny, a tak naprawdę na Centrum Zdrowia Psychicznego, 33 mln zł dofinansowania, projekt wynosi 34, 5 mln zł (inwestycja ma być realizowana w latach 2026-2027, o czym pisaliśmy tutaj- red). Kolejne środki to środki z KPO na cyfryzację szpitala, poprawę bezpieczeństwa sieci cyfrowych. Tutaj projekt to 5 mln 850 tys. zł z czego dofinansowanie z KPO to 4 mln 850 tys. zł - podkreślał Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego.

Jolanta Sobierańska-Grenda, fot. Anna Dembińska

Na kardiologię, w ramach projektu za 2 mln zł, dofinansowanie wynosi 1 mln 850 tys. zł.

– Kolejnym, elementem, który pozyskaliśmy (...) jest ta cała termomodernizacja, która się tutaj odbywa. To są panele fotowoltaiczne, banki energii, które są montowane, tutaj pozyskaliśmy z KPO pożyczkę, wynosi 10 mln zł. Projekt wynosi 12 mln zł, ale ten projekt będzie się bardzo szybko zwracać – zaznaczył dyrektor.

- Ponad 160 mln zł trafiło do szpitali warmińsko-mazurskich na onkologię, 68 mln zł na kardiologię - mówił Jacek Karnowski, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Polityki Regionalnej Jacka Karnowskiego, o wykorzystaniu środków unijnych w regionie. Ponad 40 mln zł trafiło na opiekę długoterminową. – To szpitale w Olsztynie i w Elblągu, ale także w Pasłęku, Iławie, mniejszych miejscowościach - wyliczał wiceminister.

W konferencji uczestniczyli również prezydent Elbląga Michał Missan, posłanka oraz dyrektor szpitala wojewódzkiego Elżbieta Gelert, dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ Andrzej Zakrzewski.