UWAGA!

----

Jak Nietoperze promują Elbląg i powiat elbląski

 Elbląg, Jak Nietoperze promują Elbląg i powiat elbląski
fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

128,5 tys. zł (netto) za trzy miesiące od Elbląga i 100 tys. zł (netto) za cały sezon od powiatu elbląskiego otrzymał Barkom Każany Lwów na promocję Elbląga i powiatu podczas meczów Plusligi. Jak ma wyglądać ta promocja?

2 czerwca prezydent Elbląga Michał Missan zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową podczas której podpisano list intencyjny dotyczący rozgrywania domowych meczów w Pluslidze przez Barkom Każany Lwów w sezonie 2025/26. List intencyjny został podpisany przez prezydenta Elbląga, starostę elbląskiego i prezesa ukraińskiego klubu.

- Na pewno bardzo mocno wybrzmi aspekt promocyjny. To jest 13 spotkań transmitowanych w ogólnopolskiej telewizji – mówił wówczas Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga. - To na pewno duży plus, żeby jeszcze bardziej promować Elbląg na arenie sportowej.

Dotarliśmy do umów, które ze spółką Volley Club Barkom Lwów podpisali prezydent Elbląga i starosta elbląski. I tu pierwsza ciekawostka: siedziba spółki mieści się... w elbląskiej Hali Sportowo-Widowiskowej. I nie jest to nic szczególnego, w ubiegłym sezonie Barkom rozgrywał swoje mecze domowe w Hali Jaskółki w Tarnowie, i w tym mieście mieściła się siedziba spółki.

 

128 tys. zł (netto) od Elbląga

Umowa z miastem Elbląg została zawarta 20 października 2025 r. [Niemal na ostatnią chwilę, w tym dniu Barkom meczem w Gdańsku z miejscową Energą Trefl zainaugurował sezon. Podczas meczu na bandach pojawiły się logotypy „Elbląg w formie” i reklama powiatu elbląskiego.]; obowiązuje do 20 grudnia 2025 r. Zgodnie z terminarzem Plusligi podczas tego weekendu zakończy się pierwsza runda sezonu zasadniczego; jednak jeszcze w 2025 r. (28 grudnia) Nietoperze powinny (zgodnie z terminarzem) rozegrać mecz z Indykpolem AZS Olsztyn (na wyjeździe) w ramach rundy rewanżowej. Umowa dotyczy promocji Elbląga podczas meczów Plusligi, opiewa na 128 455,28 zł plus VAT, razem 158 tys. zł brutto.

W ramach umowy Barkom zobowiązał się do następujących działań:

- zaangażowania drużyny do prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2025/26 w elbląskich szkołach. Liczby zajęć, liczby zaangażowanych uczniów itp. szczegółów umowa nie określa,

- umieszczenia naklejki reklamowej o wymiarach metr na trzy metry w parkiecie w polu gry

- ekspozycji herbu miasta lub logotypu „Elbląg w formie” na bandach LED w trakcie meczu, na strojach meczowych zawodników, na ściance konferencyjnej, prasowej/flash podczas wszystkich meczów, na plakatach, biletach, karnetach meczowych,

- publikacji w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, inne kanały)oraz na stronie internetowej klubu informacji o współpracy z Elblągiem wraz z oznaczeniem oficjalnego profilu oraz zamieszczenie herbu lub logotypu „Elbląg w formie”,

- ekspozycji herbu miasta wraz z linkiem do strony elblag.eu,

- umieszczenia herbu miasta lub logotypu „Elbląg w formie” oraz informacji o współpracy z miastem do wszystkich informacji kierowanych do mediów,

W razie niewypełniania umowy miasto ma prawo nałożyć kary umowne, maksymalnie do 20 proc. wartości umowy.

 

800 zł za mecz, 50 zł za trening

Wcześniej - 8 października - spółka podpisała umowę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Elblągu dotyczącą podziału obowiązków przy organizacji meczów Plusligi w naszym mieście. Umowa została zawarta do 30 czerwca 2026 r.

MOSiR odpowiada za przygotowanie płyty boiska: rozstawienie krzeseł, stołów, doprowadzenie prądu do stanowisk dziennikarskich oraz zabezpieczenie bieżącej eksploatacji związanej z organizacją meczu m.in. wywóz i utylizację śmieci, bieżące zużycie wody i energii oraz sprzątanie hali po imprezie. Barkom jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na organizację imprez masowych i ubezpieczenie OC, zabezpieczenie ochrony, zapewnienie odpowiedniej reakcji w przypadkach jej wymagających, zabezpieczenie medyczne i obsługi parkingu, obsługę spikera, catering, aranżacja pomieszczenia dla zaproszonych gości, stoiska reklamowego wraz z obsługą, sprzedaż biletów i karnetów, właściwe obrandowanie obiektu oraz obsługę szatni.

Za każdy mecz Barkom zgodnie z umową zapłaci MOSiRowi 800 zł brutto. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Elbląga z 11 września klub płaci też 50 zł za godzinę treningu w Hali Sportowo-Widowiskowej.

Zgodnie z terminarzem Plusligi ostatni mecz fazy zasadniczej zaplanowano na weekend 21/22 marca. Nie licząc fazy play off (awansuje pierwsze 8 zespołów) Nietoperze w Elblągu powinny rozegrać 13 meczów.

 

100 tys. zł (netto) od powiatu

Najwcześniej, bo już 8 sierpnia, spółka Volley Club podpisała umowę z powiatem elbląskim. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2026 r, opiewa na 100 tys. zł netto (plus 23 proc. VAT), razem 123 tys. zł. W jej ramach klub zobowiązał się do:

- przeprowadzenia pokazowego treningu siatkarskiego na otwarcie hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku [trening odbył się 4 września],

- zaangażowania drużyny w prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym dla których organem prowadzącym jest powiat (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku). Liczby zajęć, liczby zaangażowanych uczniów itp. szczegółów umowa nie określa.

- umieszczenia naklejki reklamowej o wymiarach metr na trzy metry w parkiecie w polu gry

- wyświetlania logo powiatu podczas meczu minimum 4 proc. czasu gry

- umieszczenia znaku graficznego powiatu na strojach meczowych

- bezpłatnego przekazania 2 biletów na każdy mecz domowy Plusligi

- umieszczenia logotypu powiatu (11 cm x 6,5 cm) na ściance konferencyjnej, na ściance/flash

- umożliwienia uczestniczenia na preferencyjnych warunkach zorganizowanych grup uczniów powiatu elbląskiego w meczach Barkomu w Elblągu.

W umowie obie strony (powiat i klub) zobowiązały się do wspólnych działań informacyjno-promocyjnych zachęcających uczniów do uprawiania siatkówki, organizacji turnieju siatkarskiego oraz wykorzystywania mediów i kanałów komunikacyjnych do promocji wspólnych inicjatyw i osiągnięć siatkarskich w tym informowania o współpracy stron podczas konferencji prasowych.

 

Wyniki sportowe

W sobotę (15 listopada) lwowskie Nietoperze przegrały 2:3 (19:25, 25:21, 15:25, 25:23, 6:15) w Kędzierzynie-Koźlu z miejscową ZAKSĄ. Kolejny mecz Barkom rozegra 23 listopada. W Elblągu zmierzy się z mistrzem Polski Bogdanką LUK Lublin, w której grają m.in. reprezentacji Polski Wilfredo Leon czy Kewin Sasak.

Trzecioligowe drużyny siatkarskie z Elbląga weekend zakończyły w doskonałych humorach. W Nowakowie Atak pokonał 3:0 Volley MGR Sigma Mrągowo (25:14, 25;10, 25:21). W następnej kolejce (22 listopada) elblążanie zmierzą się w Górowie Iławieckim z miejscową Cresovią. Truso w Elblągu bez straty seta pokonało Miss Volley Iława (25:21, 25:16, 25:13). W następnej kolejce (29 listopada) podopieczne Dominika Sobczaka w Elblągu podejmą SPS Spartę Braniewo.

SM

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • To jest kpina aby takie pieniądze przekazywać na zespol Ukraiński podczas gdy naszym elblaskim klubom brakuje pieniędzy. CO Z tego że miasto daje więcej na sport skoro to są i tak za niske kwoty. Te same elementy sportowe mogą wykonywać nasze kluby! To w nie trzeba inwestować, aby w końcu zbudować drużyny lub sportowców indywidualnych na miarę dużego miasta Elbląg. Wstyd Panie Prezydencie!
  • NIE ZGADZAM SIE ABY WSPIERAC ZESPOL Z UKRAINY Z MOICH PODATKOW. Nasi sportowcy są niedofinansowani i żadne sztuczki ogłaszanie prezydenta że daje więcej na sport tego nie zmienia. W Elblągu powstało mnóstwo nowych zespołów i druzyn. Zacznijcie w końcu inwestować w naszych sportowców.
  • Czy wam też już wychodzi bokiem słysząc o zwrocie z reklamy? Panie missan jak takie zwroty mamy to dlaczego fundujesz nam podwyżki za smieci.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    0
    ???????(2025-11-17)
  • A czy to prawda, że na mecze "Nietoperków" nie można kupić biletów szkolnych ? Hashtagi: #LadnaMiPromocja
  • Śliwka rozsiewa w mediach hejt że Elbląg za darmo dał kasę dla klubu z Lwowa. Jego zwolennicy zamiast sprawdzić co i jak to jak zombi atakują miasto i Ukrainę. Nie pomyślą o tym co napisano wyżej oraz o tym że bilety to też kasa dla miasta (ostatnio na meczach było 950 - 1600 widzów)
Reklama
 