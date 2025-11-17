Jak Nietoperze promują Elbląg i powiat elbląski

128,5 tys. zł (netto) za trzy miesiące od Elbląga i 100 tys. zł (netto) za cały sezon od powiatu elbląskiego otrzymał Barkom Każany Lwów na promocję Elbląga i powiatu podczas meczów Plusligi. Jak ma wyglądać ta promocja?

2 czerwca prezydent Elbląga Michał Missan zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową podczas której podpisano list intencyjny dotyczący rozgrywania domowych meczów w Pluslidze przez Barkom Każany Lwów w sezonie 2025/26. List intencyjny został podpisany przez prezydenta Elbląga, starostę elbląskiego i prezesa ukraińskiego klubu.

- Na pewno bardzo mocno wybrzmi aspekt promocyjny. To jest 13 spotkań transmitowanych w ogólnopolskiej telewizji – mówił wówczas Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga. - To na pewno duży plus, żeby jeszcze bardziej promować Elbląg na arenie sportowej.

Dotarliśmy do umów, które ze spółką Volley Club Barkom Lwów podpisali prezydent Elbląga i starosta elbląski. I tu pierwsza ciekawostka: siedziba spółki mieści się... w elbląskiej Hali Sportowo-Widowiskowej. I nie jest to nic szczególnego, w ubiegłym sezonie Barkom rozgrywał swoje mecze domowe w Hali Jaskółki w Tarnowie, i w tym mieście mieściła się siedziba spółki.

128 tys. zł (netto) od Elbląga

Umowa z miastem Elbląg została zawarta 20 października 2025 r. [Niemal na ostatnią chwilę, w tym dniu Barkom meczem w Gdańsku z miejscową Energą Trefl zainaugurował sezon. Podczas meczu na bandach pojawiły się logotypy „Elbląg w formie” i reklama powiatu elbląskiego.]; obowiązuje do 20 grudnia 2025 r. Zgodnie z terminarzem Plusligi podczas tego weekendu zakończy się pierwsza runda sezonu zasadniczego; jednak jeszcze w 2025 r. (28 grudnia) Nietoperze powinny (zgodnie z terminarzem) rozegrać mecz z Indykpolem AZS Olsztyn (na wyjeździe) w ramach rundy rewanżowej. Umowa dotyczy promocji Elbląga podczas meczów Plusligi, opiewa na 128 455,28 zł plus VAT, razem 158 tys. zł brutto.

W ramach umowy Barkom zobowiązał się do następujących działań:

- zaangażowania drużyny do prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2025/26 w elbląskich szkołach. Liczby zajęć, liczby zaangażowanych uczniów itp. szczegółów umowa nie określa,

- umieszczenia naklejki reklamowej o wymiarach metr na trzy metry w parkiecie w polu gry

- ekspozycji herbu miasta lub logotypu „Elbląg w formie” na bandach LED w trakcie meczu, na strojach meczowych zawodników, na ściance konferencyjnej, prasowej/flash podczas wszystkich meczów, na plakatach, biletach, karnetach meczowych,

- publikacji w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, inne kanały)oraz na stronie internetowej klubu informacji o współpracy z Elblągiem wraz z oznaczeniem oficjalnego profilu oraz zamieszczenie herbu lub logotypu „Elbląg w formie”,

- ekspozycji herbu miasta wraz z linkiem do strony elblag.eu,

- umieszczenia herbu miasta lub logotypu „Elbląg w formie” oraz informacji o współpracy z miastem do wszystkich informacji kierowanych do mediów,

W razie niewypełniania umowy miasto ma prawo nałożyć kary umowne, maksymalnie do 20 proc. wartości umowy.

800 zł za mecz, 50 zł za trening

Wcześniej - 8 października - spółka podpisała umowę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Elblągu dotyczącą podziału obowiązków przy organizacji meczów Plusligi w naszym mieście. Umowa została zawarta do 30 czerwca 2026 r.

MOSiR odpowiada za przygotowanie płyty boiska: rozstawienie krzeseł, stołów, doprowadzenie prądu do stanowisk dziennikarskich oraz zabezpieczenie bieżącej eksploatacji związanej z organizacją meczu m.in. wywóz i utylizację śmieci, bieżące zużycie wody i energii oraz sprzątanie hali po imprezie. Barkom jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na organizację imprez masowych i ubezpieczenie OC, zabezpieczenie ochrony, zapewnienie odpowiedniej reakcji w przypadkach jej wymagających, zabezpieczenie medyczne i obsługi parkingu, obsługę spikera, catering, aranżacja pomieszczenia dla zaproszonych gości, stoiska reklamowego wraz z obsługą, sprzedaż biletów i karnetów, właściwe obrandowanie obiektu oraz obsługę szatni.

Za każdy mecz Barkom zgodnie z umową zapłaci MOSiRowi 800 zł brutto. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Elbląga z 11 września klub płaci też 50 zł za godzinę treningu w Hali Sportowo-Widowiskowej.

Zgodnie z terminarzem Plusligi ostatni mecz fazy zasadniczej zaplanowano na weekend 21/22 marca. Nie licząc fazy play off (awansuje pierwsze 8 zespołów) Nietoperze w Elblągu powinny rozegrać 13 meczów.

100 tys. zł (netto) od powiatu

Najwcześniej, bo już 8 sierpnia, spółka Volley Club podpisała umowę z powiatem elbląskim. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2026 r, opiewa na 100 tys. zł netto (plus 23 proc. VAT), razem 123 tys. zł. W jej ramach klub zobowiązał się do:

- przeprowadzenia pokazowego treningu siatkarskiego na otwarcie hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku [trening odbył się 4 września],

- zaangażowania drużyny w prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym dla których organem prowadzącym jest powiat (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku). Liczby zajęć, liczby zaangażowanych uczniów itp. szczegółów umowa nie określa.

- umieszczenia naklejki reklamowej o wymiarach metr na trzy metry w parkiecie w polu gry

- wyświetlania logo powiatu podczas meczu minimum 4 proc. czasu gry

- umieszczenia znaku graficznego powiatu na strojach meczowych

- bezpłatnego przekazania 2 biletów na każdy mecz domowy Plusligi

- umieszczenia logotypu powiatu (11 cm x 6,5 cm) na ściance konferencyjnej, na ściance/flash

- umożliwienia uczestniczenia na preferencyjnych warunkach zorganizowanych grup uczniów powiatu elbląskiego w meczach Barkomu w Elblągu.

W umowie obie strony (powiat i klub) zobowiązały się do wspólnych działań informacyjno-promocyjnych zachęcających uczniów do uprawiania siatkówki, organizacji turnieju siatkarskiego oraz wykorzystywania mediów i kanałów komunikacyjnych do promocji wspólnych inicjatyw i osiągnięć siatkarskich w tym informowania o współpracy stron podczas konferencji prasowych.

Wyniki sportowe

W sobotę (15 listopada) lwowskie Nietoperze przegrały 2:3 (19:25, 25:21, 15:25, 25:23, 6:15) w Kędzierzynie-Koźlu z miejscową ZAKSĄ. Kolejny mecz Barkom rozegra 23 listopada. W Elblągu zmierzy się z mistrzem Polski Bogdanką LUK Lublin, w której grają m.in. reprezentacji Polski Wilfredo Leon czy Kewin Sasak.

Trzecioligowe drużyny siatkarskie z Elbląga weekend zakończyły w doskonałych humorach. W Nowakowie Atak pokonał 3:0 Volley MGR Sigma Mrągowo (25:14, 25;10, 25:21). W następnej kolejce (22 listopada) elblążanie zmierzą się w Górowie Iławieckim z miejscową Cresovią. Truso w Elblągu bez straty seta pokonało Miss Volley Iława (25:21, 25:16, 25:13). W następnej kolejce (29 listopada) podopieczne Dominika Sobczaka w Elblągu podejmą SPS Spartę Braniewo.