18 metrów i… tyle zobaczysz

W Piastowie na Srebrnej Górze w gminie Milejewo otwarto nową wieżę widokową. Drewniany obiekt ma 18 m wysokości, kosztował 1,1 mln zł. Dziś (10 sierpnia) sprawdziliśmy jakie widoki możemy z niego podziwiać. Zdjęcia.

Wieża ma 18 metrów wysokości, a na jej szczyt prowadzi 48 stopni. Jednocześnie może na niej przebywać maksymalnie 14 osób. Na ostatniej platformie obiektu znajduje się również luneta. W sąsiedztwie wieży powstała wiata rekreacyjna, boisko do siatkówki plażowej, parking dla aut oraz stojaki na rowery. Dziś wybraliśmy się tam - i zwróciliśmy uwagę, że przydałoby się dobre oznaczenie trasy do obiektu już przy skręcie z drogi 504. Co możemy napisać o samej wieży? Moglibyśmy podziwiać z niej panoramę Wysoczyzny Elbląskiej. Niestety, wieża jest niższa od sąsiadujących z nią drzew, które z trzech stron skutecznie ograniczają widok. Inwestycja kosztowała 1,1 mln złotych. Jej budowa to jedna z części inwestycji, na którą gmina Milejewo otrzymała 2 miliony złotych z Polskiego Ładu. Drugą część stanowiła adaptacja i termomodernizacja jednego z budynków w Zalesiu, który pełni teraz funkcję świetlicy.

Pod wpisem o oficjalnym, uroczystym otwarciu wieży, który zamieściła w mediach społecznościowych gmina Milejewo, rozgorzała dyskusja internautów na temat sensu budowy obiektu w tym miejscu.

- Ta wieża w Elblągu na Górze Chrobrego miała by sens istnienia . A tam oglądamy wierzchołki korony drzew. Byłem , widziałem i stąd taka moja opinia – napisał pan Waldemar. - Ciekaw jestem, kto się podpisał pod projektem wieży, która jest niższa niż drzewa dookoła niej - skomentował post gminy pan Maciej. - Dobry dojazd, solidnie wykonana, ale usytuowanie mogło by być lepsze, taka wieża przydałaby się nad jeziorem Drużno, na miejscu poprzedniej, spalonej - ocenił pan Mirosław.

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