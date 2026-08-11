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Zniszczyli autobus. Poznajesz ich?

Elbląska policja poszukuje pięciu młodych mężczyzn, którzy 22 lipca uszkodzili autobus, zaparkowany przy ul. Lotniczej. Zobacz film.

- Szkody jakie spowodowali młodzi ludzie wyceniono na ponad 60 tysięcy złotych. Osoby, które rozpoznają sprawców lub ich samych prosimy o kontakt pod nr tel.: 47 734 16 28 lub mailowo: policja@elblag.ol.policja.gov.pl – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu

Dowodem w sprawie są nagrania z kamer przemysłowych. Zobacz film.


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