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W jakiej kondycji jest Elbląg

 Elbląg, Zdjęcie z konkurs Fotka Miesiąca, autor: hawai
Zdjęcie z konkurs Fotka Miesiąca, autor: hawai

Porównaliśmy kondycję finansową miast, które – tak jak Elbląg - nie są stolicami województw i mają od 80 do 130 tysięcy mieszkańców. Jak wypadamy na ich tle jako miasto 112-tysięczne?

Kopalnią danych na temat sytuacji samorządów jest serwis z-dykty.pl, założony przez pracownię AI-Gluon.com, budującą m.in. strony z analizami danych. To niezależny serwis civic-tech, który prześwietla finanse 2477 polskich gmin oraz działania Sejmu, finanse partii, przetargi, umowy i dotacje UE. Korzysta wyłącznie z oficjalnych, bezpłatnych i legalnych źródeł publicznych. Prezentuje dane bez ich interpretacji (należy do Czytelnika), podając linki do tych źródeł.

Zestawiliśmy z pomocą serwisu z-dykty dane dotyczące kondycji finansowej miast, w których mieszka od 84 do 130 tys. mieszkańców i które nie są stolicami województw. Tychy (120 tys.), Koszalin (104 tys.), Słupsk (84 tys.), Kalisz (91 tys.), Włocławek (98 tys.), Legnica (90 tys.), Wałbrzych (97 tys.), Tarnów (101 tys.), Płock (108 tys.), Chorzów (98 tys.), Dąbrowa Górnicza (111 tys.), Ruda Śląska (127 tys.), Rybnik (128 tys.. Jak na ich tle wypada Elbląg (112 tys.)? Dane dotyczą lat 2021-2025, z wyjątkiem zadłużenia na mieszkańca. Miasta prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

 

Zadłużenie na mieszkańca

W tej kategorii dysponujemy danymi tylko za 2025 i 2024 rok, więc tylko te dwa okresy możemy porównać. W kolejnych tabelach dane dotyczą dłuższego okresu, my wykorzystaliśmy statystyki z ostatnich pięciu lat, by pokazać tendencję w poszczególnych kategoriach i jak na tym tle wypada Elbląg. Przypomnijmy, że zadłużenie miasta z roku na rok maleje, w 2026 roku powinno jednak wzrosnąć, bo samorząd zamierza wziąć do 80 mln zł pożyczki na wkład własny do inwestycji, o czym pisaliśmy tutaj.

 

Miasto

2025 rok

w złotych

zmiana procentowa

w stosunku do 2024 r.
Chorzów 2 753 - 6
Dąbrowa Górnicza 2 194 - 2,8
Elbląg 2 339 - 5,1
Kalisz 3 711 + 0,9
Koszalin 4 457 + 5,4
Legnica 3 337 + 18,7
Płock 3 418 - 10
Ruda Śląska 3 249 + 10,7
Rybnik 4 034 + 16,2
Słupsk 3 764 - 3,7
Tarnów 4 921 + 2,6
Tychy 1 125 - 3,1
Wałbrzych 8 706 + 10,3
Włocławek 7 141 + 13,3

 

Z kolei prezentowanych poniżej danych możemy wnioskować, że Elbląg powoli i systematycznie dogania czołówkę miast powiatowych podobnej wielkości pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Widać też, że przez ostatnie lata Elbląg o wiele mniej niż inne miasta wydawał na inwestycje, starając się spłacać poprzednie zadłużenie.

Inni - jak na przykład Wałbrzych, Włocławek czy Rybnik - bardzo mocno się zadłużali, by przeznaczać na inwestycję 15 lub więcej procent budżetu. Warto też wspomnieć o tym, w jakich otoczeniu funkcjonują poszczególne samorządy. Miastom na Śląsku o wiele łatwiej naszym zdaniem się rozwijać niż miastom na północy Polski.

 

Dochód na mieszkańca w złotych

Miasto 2025 rok

2024

 2023 2022 2021
Chorzów 10 243 10 107 8 173 7 611 8 210
Dąbrowa Górnicza 11 854 10 793 9 784 8489 9 147
Elbląg 10 631 8 924 7 355 7 237 7 176
Kalisz 12 282 10 535 8 282 8 671 8 760
Koszalin 10 688 9 060 7 413 7 276 7 729
Legnica 11 411 9 941 8 907 7 971 7 011
Płock 14 886 14 396 11 615 10 718 10 137
Ruda Śląska 10 457 9 033 7 852 7 365 7 355
Rybnik 11 293 10 963 7 845 7 941 7 810
Słupsk 12 438 11 297 9 725 8507 8 471
Tarnów 11 640 10 307 8 984 7 918 8 300
Tychy 10 981 9985 7709 8201 8 172
Wałbrzych 11 465 10 482 8 320 8 496 7 576
Włocławek 12 197 10 437 8 218 8 036 8 038

 

Wydatki na mieszkańca

Miasto 2025 rok

2024

 2023 2022 2021
Chorzów 10 234 10 152 8 709 7 999 7 523
Dąbrowa Górnicza 11 299 10 322 10 062 8 974 8 324
Elbląg 10 129 8 897 7415 7 228 6 841
Kalisz 12 174 10 940 8 733 8 908 8 306
Koszalin 10 933 9 532 8 407 7 745 7 259
Legnica 11 165 10 052 9 026 8 534 7 198
Płock 13 731 14 095 11 464 10 618 9 944
Ruda Śląska 10 655 8 978 8 713 8 015 7 038
Rybnik 11 735 11 048 8 937 8 666 7 715
Słupsk 12 123 11 466 10 145 8 975 7 983
Tarnów 11 331 10 449 9 421 8 322 7 940
Tychy 10 907 9 840 8 022 8 266 8 014
Wałbrzych 12 412 10 923 9 401 8 762 7 728
Włocławek 12 534 11 159 9 452 8 679 8 142

 

Wynik budżetu na przestrzeni lat

Miasto 2025 rok 2024 r. 2023 r. 2022 r. 2021 r.
Chorzów

+ 867

tys. zł

- 4,5

mln zł

- 54

mln zł

- 39,5

mln zł

+ 71

mln zł
Dąbrowa Górnicza

+ 61,8

mln zł

+ 53

mln zł

- 31,5

mln zł

- 55,6

mln zł

+ 95,5

mln zł
Elbląg

+ 55,8

mln zł

+ 3,1

mln zł

- 6,7

mln zł

+ 1

mln zł

+38,4

mln zł
Kalisz

+ 9,8

mln zł

-37,2

mln zł

- 42

mln zł

- 22,3

mln zł

+43,2

mln zł
Koszalin

- 25,7

mln zł

- 49,7

mln zł

- 104,9

mln

- 48,9

mln zł

+ 49,4

mln zł
Legnica

+ 22,2

mln zł

- 10

mln zł

- 11

mln zł

- 61,7

mln zł

+ 65,6

mln zł
Płock

+ 125,6

mln zł

+33, 1

mln zł

+ 16,7

mln zł

+ 11,3

mln zł

+ 21,9

mln zł
Ruda Śląska

- 25,3

mln zł

+ 7,1

mln zł

- 112,1

mln zl

- 85,5

mln zł

+ 42,1

mln zł
Rybnik

- 56,9

mln zł

- 11

mln zł

- 143

mln zł

- 95,5

mln zł

+ 12,7

mln zł
Słupsk

+ 26,6

mln zł

- 14,3

mln zł

- 36

mln zł

- 40,4

mln zł

+ 42,5

mln zł
Tarnów

+31,3

mln zł

- 14,6

mln zł

- 45,1

mln zł

- 42

mln zł

+37,8

mln zł
Tychy

+ 8,9

mln zł

+ 17,5

mln zł

- 38,3

mln zł

- 8

mln zł

+19,6

mln zł
Wałbrzych

- 92,3

mln zł

- 43,5

mln zł

- 108,4

mln zł

- 27

mln zł

-15,7

mln zł
Włocławek

- 33

mln zł

- 71,8

mln zł

- 124,4

mln zł

- 65,6

mln zł

-10,8

mln zł

 

Procent budżetu na inwestycje

Miasto 2025 rok

2024

 2023 2022 2021
Chorzów 5 9,1 10,4 8,2 9,9
Dąbrowa Górnicza 14,8 10,5 24,6 19,3 15,3
Elbląg 8,3 6,8 6,1 6,5 8,6
Kalisz 9,7 10,5 6,5 12,4 11,7
Koszalin 11,2 7,6 11,5 10,2 7,8
Legnica 10,9 12,4 18,2 15,6 9
Płock 9,7 14,8 14,9 12,9 9,7
Ruda Śląska 15,3 9,2 22,1 14,6 6,8
Rybnik 18,7 19,7 19,7 13.3 12,4
Słupsk 13,4 15.5 19,6 12,7 10,9
Tarnów 6,8 7 13,3 7,3 8,2
Tychy 11,7 12 10,2 19,5 15,1
Wałbrzych 19,4 16,1 16,7 16,6 15,9
Włocławek 13,1 13,9 15,7 12,1 13,1

 

Środki unijne na mieszkańca w złotych

Miasto 2025 rok

2024

 2023 2022 2021
Chorzów 63 129 107 93 139
Dąbrowa Górnicza 99 105 917 426 486
Elbląg 463 13 89 120 144
Kalisz 95 102 31 335 216
Koszalin 105 42 134 176 204
Legnica 49 18 86 78 7
Płock 178 41 76 110 36
Ruda Śląska 240 250 481 346 185
Rybnik 595 675 230 203 289
Słupsk 114 136 375 370 178
Tarnów 184 112 92 238 265
Tychy 155 44 124 798 603
Wałbrzych 542 234 353 938 300
Włocławek 175 297 202 408 165

 

Obecne władze Elbląga zapowiadają inwestycyjną ofensywę w najbliższych latach. Tylko na inwestycje portowe i okołoportowe ma być przeznaczonych ponad 200 mln zł, co powinno poprawić miejsce Elbląga w powyższych statystykach. Budżet na 2026 rok zakłada, że poziom wydatków inwestycyjnych sięgnie 15,5 procent budżetu.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • mamienie liczbami
  • Z całym szacunkiem, ale jak ktoś się zabiera za prezentowanie danych liczbowych, to warto poświęcić trochę czasu i zrozumieć, jakie rządzą tym zasady. Pomijając już naprawdę wszystko, bo ja dalej się zastanawiam, czy w Elblągu środków unijnych na mieszkańca jest 463 zł, czy może 4630,a może jednak 463000;). To ustawianie danych w tabelkach wg. alfabetu, a nie wartości dla poszczególnych kategorii całkowicie zatraca sens tegoż artykułu, który miał pokazać, gdzie plasuje się Elbląg. Alfabetycznie wiemy, że zawsze na 3 m-scu :D Hashtagi: #dopoprawy
  • Panie Rafale literówka przyklejona cytuje "... Budżet na 2026 rok jzakłada, ... ".
  • Dla mnie rządy poprzedniego prezydenta miasta były czasem straconym dla Elbląga. Samo miasto, bez konkretnych inwestycji, będzie się wyludniać, a średnia wieku mieszkańca będzie coraz wyższa. Już obecnie mówi się o tym, że Elbląg to miasto starych ludzi. Trzeba było brać pieniądze od państwa na rozwój portu, ale jak zwykle POlityczne decyzję nie zapadały w Elblągu. Przecież najważniejsze było to, aby tym drugim dopiec i karmić fanatyków obietnicami. Tamtych już nie ma, a port byłby zdecydowanie dalej, niż teraz jest panie senatorze. Bez konkretnych zarobków i pracy nie za najniższą, Elbląg zostanie sypialnią dla osób dojeżdżających do pracy w trójmieście i niewiele więcej.
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    Nieanonim(2026-08-10)
  • redaktor @o Ludzie ! - Wszystko jest wyjaśnione w legendach do tabel powyżej każdej tabeli. Celowo pokazaliśmy dane alfabetycznie. Dane dotyczą kilku lat, więc naszym zdaniem wygodniej jest w ten sposób je analizować.
  • redaktor @W.owka - Poprawione, dzięki :)
  • W całym analizowanym okresie Elbląg plasuje się na samym końcu stawki pod względem wydatków na 1 mieszkańca (6 841 zł w 2021 r. do 10 129 zł w 2025 r. - jest to najniższa wartość spośród wszystkich 14 porównywanych miast w 2025 r. ). Słaba absorpcja środków unijnych oraz najniższy w grupie porównawczej poziom wydatków na mieszkańca, co negatywnie rzutowało na poziom życia Elblążan. Niski udział inwestycji: W latach 2021-2025 udział wydatków inwestycyjnych w Elblągu wahał się w granicach od 6,1% do 8,6%. Jest to wynik dramatycznie niski na tle grupy porównawczej. Miasta takie jak Rybnik (12,4%-19,7%), Wałbrzych (15,9%-19,4%), Dąbrowa Górnicza (10,5%-24,6%) czy Słupsk (10,9%-19,6%) przeznaczały na rozwój dwu-, a momentami trzykrotnie większą część swoich budżetów. W latach 2021-2024 Elbląg pozyskiwał symboliczne kwoty ze środków unijnych w przeliczeniu na mieszkańca (144 zł w 2021 r. , 120 zł w 2022 r. , 89 zł w 2023 r. i zaledwie 13 zł w 2024 r. ). W tym samym czasie liderzy pozyskiwali po 400-900 zł/mieszkańca rocznie.
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    szwed.edmund@gmail.com(2026-08-10)
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