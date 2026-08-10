W jakiej kondycji jest Elbląg
Porównaliśmy kondycję finansową miast, które – tak jak Elbląg - nie są stolicami województw i mają od 80 do 130 tysięcy mieszkańców. Jak wypadamy na ich tle jako miasto 112-tysięczne?
Kopalnią danych na temat sytuacji samorządów jest serwis z-dykty.pl, założony przez pracownię AI-Gluon.com, budującą m.in. strony z analizami danych. To niezależny serwis civic-tech, który prześwietla finanse 2477 polskich gmin oraz działania Sejmu, finanse partii, przetargi, umowy i dotacje UE. Korzysta wyłącznie z oficjalnych, bezpłatnych i legalnych źródeł publicznych. Prezentuje dane bez ich interpretacji (należy do Czytelnika), podając linki do tych źródeł.
Zestawiliśmy z pomocą serwisu z-dykty dane dotyczące kondycji finansowej miast, w których mieszka od 84 do 130 tys. mieszkańców i które nie są stolicami województw. Tychy (120 tys.), Koszalin (104 tys.), Słupsk (84 tys.), Kalisz (91 tys.), Włocławek (98 tys.), Legnica (90 tys.), Wałbrzych (97 tys.), Tarnów (101 tys.), Płock (108 tys.), Chorzów (98 tys.), Dąbrowa Górnicza (111 tys.), Ruda Śląska (127 tys.), Rybnik (128 tys.. Jak na ich tle wypada Elbląg (112 tys.)? Dane dotyczą lat 2021-2025, z wyjątkiem zadłużenia na mieszkańca. Miasta prezentujemy w kolejności alfabetycznej.
Zadłużenie na mieszkańca
W tej kategorii dysponujemy danymi tylko za 2025 i 2024 rok, więc tylko te dwa okresy możemy porównać. W kolejnych tabelach dane dotyczą dłuższego okresu, my wykorzystaliśmy statystyki z ostatnich pięciu lat, by pokazać tendencję w poszczególnych kategoriach i jak na tym tle wypada Elbląg. Przypomnijmy, że zadłużenie miasta z roku na rok maleje, w 2026 roku powinno jednak wzrosnąć, bo samorząd zamierza wziąć do 80 mln zł pożyczki na wkład własny do inwestycji, o czym pisaliśmy tutaj.
|Miasto
|
2025 rok
w złotych
|
zmiana procentowa
w stosunku do 2024 r.
|Chorzów
|2 753
|- 6
|Dąbrowa Górnicza
|2 194
|- 2,8
|Elbląg
|2 339
|- 5,1
|Kalisz
|3 711
|+ 0,9
|Koszalin
|4 457
|+ 5,4
|Legnica
|3 337
|+ 18,7
|Płock
|3 418
|- 10
|Ruda Śląska
|3 249
|+ 10,7
|Rybnik
|4 034
|+ 16,2
|Słupsk
|3 764
|- 3,7
|Tarnów
|4 921
|+ 2,6
|Tychy
|1 125
|- 3,1
|Wałbrzych
|8 706
|+ 10,3
|Włocławek
|7 141
|+ 13,3
Z kolei prezentowanych poniżej danych możemy wnioskować, że Elbląg powoli i systematycznie dogania czołówkę miast powiatowych podobnej wielkości pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Widać też, że przez ostatnie lata Elbląg o wiele mniej niż inne miasta wydawał na inwestycje, starając się spłacać poprzednie zadłużenie.
Inni - jak na przykład Wałbrzych, Włocławek czy Rybnik - bardzo mocno się zadłużali, by przeznaczać na inwestycję 15 lub więcej procent budżetu. Warto też wspomnieć o tym, w jakich otoczeniu funkcjonują poszczególne samorządy. Miastom na Śląsku o wiele łatwiej naszym zdaniem się rozwijać niż miastom na północy Polski.
Dochód na mieszkańca w złotych
|Miasto
|2025 rok
|
2024
|2023
|2022
|2021
|Chorzów
|10 243
|10 107
|8 173
|7 611
|8 210
|Dąbrowa Górnicza
|11 854
|10 793
|9 784
|8489
|9 147
|Elbląg
|10 631
|8 924
|7 355
|7 237
|7 176
|Kalisz
|12 282
|10 535
|8 282
|8 671
|8 760
|Koszalin
|10 688
|9 060
|7 413
|7 276
|7 729
|Legnica
|11 411
|9 941
|8 907
|7 971
|7 011
|Płock
|14 886
|14 396
|11 615
|10 718
|10 137
|Ruda Śląska
|10 457
|9 033
|7 852
|7 365
|7 355
|Rybnik
|11 293
|10 963
|7 845
|7 941
|7 810
|Słupsk
|12 438
|11 297
|9 725
|8507
|8 471
|Tarnów
|11 640
|10 307
|8 984
|7 918
|8 300
|Tychy
|10 981
|9985
|7709
|8201
|8 172
|Wałbrzych
|11 465
|10 482
|8 320
|8 496
|7 576
|Włocławek
|12 197
|10 437
|8 218
|8 036
|8 038
Wydatki na mieszkańca
|Miasto
|2025 rok
|
2024
|2023
|2022
|2021
|Chorzów
|10 234
|10 152
|8 709
|7 999
|7 523
|Dąbrowa Górnicza
|11 299
|10 322
|10 062
|8 974
|8 324
|Elbląg
|10 129
|8 897
|7415
|7 228
|6 841
|Kalisz
|12 174
|10 940
|8 733
|8 908
|8 306
|Koszalin
|10 933
|9 532
|8 407
|7 745
|7 259
|Legnica
|11 165
|10 052
|9 026
|8 534
|7 198
|Płock
|13 731
|14 095
|11 464
|10 618
|9 944
|Ruda Śląska
|10 655
|8 978
|8 713
|8 015
|7 038
|Rybnik
|11 735
|11 048
|8 937
|8 666
|7 715
|Słupsk
|12 123
|11 466
|10 145
|8 975
|7 983
|Tarnów
|11 331
|10 449
|9 421
|8 322
|7 940
|Tychy
|10 907
|9 840
|8 022
|8 266
|8 014
|Wałbrzych
|12 412
|10 923
|9 401
|8 762
|7 728
|Włocławek
|12 534
|11 159
|9 452
|8 679
|8 142
Wynik budżetu na przestrzeni lat
|Miasto
|2025 rok
|2024 r.
|2023 r.
|2022 r.
|2021 r.
|Chorzów
|
+ 867
tys. zł
|
- 4,5
mln zł
|
- 54
mln zł
|
- 39,5
mln zł
|
+ 71
mln zł
|Dąbrowa Górnicza
|
+ 61,8
mln zł
|
+ 53
mln zł
|
- 31,5
mln zł
|
- 55,6
mln zł
|
+ 95,5
mln zł
|Elbląg
|
+ 55,8
mln zł
|
+ 3,1
mln zł
|
- 6,7
mln zł
|
+ 1
mln zł
|
+38,4
mln zł
|Kalisz
|
+ 9,8
mln zł
|
-37,2
mln zł
|
- 42
mln zł
|
- 22,3
mln zł
|
+43,2
mln zł
|Koszalin
|
- 25,7
mln zł
|
- 49,7
mln zł
|
- 104,9
mln
|
- 48,9
mln zł
|
+ 49,4
mln zł
|Legnica
|
+ 22,2
mln zł
|
- 10
mln zł
|
- 11
mln zł
|
- 61,7
mln zł
|
+ 65,6
mln zł
|Płock
|
+ 125,6
mln zł
|
+33, 1
mln zł
|
+ 16,7
mln zł
|
+ 11,3
mln zł
|
+ 21,9
mln zł
|Ruda Śląska
|
- 25,3
mln zł
|
+ 7,1
mln zł
|
- 112,1
mln zl
|
- 85,5
mln zł
|
+ 42,1
mln zł
|Rybnik
|
- 56,9
mln zł
|
- 11
mln zł
|
- 143
mln zł
|
- 95,5
mln zł
|
+ 12,7
mln zł
|Słupsk
|
+ 26,6
mln zł
|
- 14,3
mln zł
|
- 36
mln zł
|
- 40,4
mln zł
|
+ 42,5
mln zł
|Tarnów
|
+31,3
mln zł
|
- 14,6
mln zł
|
- 45,1
mln zł
|
- 42
mln zł
|
+37,8
mln zł
|Tychy
|
+ 8,9
mln zł
|
+ 17,5
mln zł
|
- 38,3
mln zł
|
- 8
mln zł
|
+19,6
mln zł
|Wałbrzych
|
- 92,3
mln zł
|
- 43,5
mln zł
|
- 108,4
mln zł
|
- 27
mln zł
|
-15,7
mln zł
|Włocławek
|
- 33
mln zł
|
- 71,8
mln zł
|
- 124,4
mln zł
|
- 65,6
mln zł
|
-10,8
mln zł
Procent budżetu na inwestycje
|Miasto
|2025 rok
|
2024
|2023
|2022
|2021
|Chorzów
|5
|9,1
|10,4
|8,2
|9,9
|Dąbrowa Górnicza
|14,8
|10,5
|24,6
|19,3
|15,3
|Elbląg
|8,3
|6,8
|6,1
|6,5
|8,6
|Kalisz
|9,7
|10,5
|6,5
|12,4
|11,7
|Koszalin
|11,2
|7,6
|11,5
|10,2
|7,8
|Legnica
|10,9
|12,4
|18,2
|15,6
|9
|Płock
|9,7
|14,8
|14,9
|12,9
|9,7
|Ruda Śląska
|15,3
|9,2
|22,1
|14,6
|6,8
|Rybnik
|18,7
|19,7
|19,7
|13.3
|12,4
|Słupsk
|13,4
|15.5
|19,6
|12,7
|10,9
|Tarnów
|6,8
|7
|13,3
|7,3
|8,2
|Tychy
|11,7
|12
|10,2
|19,5
|15,1
|Wałbrzych
|19,4
|16,1
|16,7
|16,6
|15,9
|Włocławek
|13,1
|13,9
|15,7
|12,1
|13,1
Środki unijne na mieszkańca w złotych
|Miasto
|2025 rok
|
2024
|2023
|2022
|2021
|Chorzów
|63
|129
|107
|93
|139
|Dąbrowa Górnicza
|99
|105
|917
|426
|486
|Elbląg
|463
|13
|89
|120
|144
|Kalisz
|95
|102
|31
|335
|216
|Koszalin
|105
|42
|134
|176
|204
|Legnica
|49
|18
|86
|78
|7
|Płock
|178
|41
|76
|110
|36
|Ruda Śląska
|240
|250
|481
|346
|185
|Rybnik
|595
|675
|230
|203
|289
|Słupsk
|114
|136
|375
|370
|178
|Tarnów
|184
|112
|92
|238
|265
|Tychy
|155
|44
|124
|798
|603
|Wałbrzych
|542
|234
|353
|938
|300
|Włocławek
|175
|297
|202
|408
|165
Obecne władze Elbląga zapowiadają inwestycyjną ofensywę w najbliższych latach. Tylko na inwestycje portowe i okołoportowe ma być przeznaczonych ponad 200 mln zł, co powinno poprawić miejsce Elbląga w powyższych statystykach. Budżet na 2026 rok zakłada, że poziom wydatków inwestycyjnych sięgnie 15,5 procent budżetu.