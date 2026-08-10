W jakiej kondycji jest Elbląg

Porównaliśmy kondycję finansową miast, które – tak jak Elbląg - nie są stolicami województw i mają od 80 do 130 tysięcy mieszkańców. Jak wypadamy na ich tle jako miasto 112-tysięczne?

Kopalnią danych na temat sytuacji samorządów jest serwis z-dykty.pl, założony przez pracownię AI-Gluon.com, budującą m.in. strony z analizami danych. To niezależny serwis civic-tech, który prześwietla finanse 2477 polskich gmin oraz działania Sejmu, finanse partii, przetargi, umowy i dotacje UE. Korzysta wyłącznie z oficjalnych, bezpłatnych i legalnych źródeł publicznych. Prezentuje dane bez ich interpretacji (należy do Czytelnika), podając linki do tych źródeł.

Zestawiliśmy z pomocą serwisu z-dykty dane dotyczące kondycji finansowej miast, w których mieszka od 84 do 130 tys. mieszkańców i które nie są stolicami województw. Tychy (120 tys.), Koszalin (104 tys.), Słupsk (84 tys.), Kalisz (91 tys.), Włocławek (98 tys.), Legnica (90 tys.), Wałbrzych (97 tys.), Tarnów (101 tys.), Płock (108 tys.), Chorzów (98 tys.), Dąbrowa Górnicza (111 tys.), Ruda Śląska (127 tys.), Rybnik (128 tys.. Jak na ich tle wypada Elbląg (112 tys.)? Dane dotyczą lat 2021-2025, z wyjątkiem zadłużenia na mieszkańca. Miasta prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

Zadłużenie na mieszkańca

W tej kategorii dysponujemy danymi tylko za 2025 i 2024 rok, więc tylko te dwa okresy możemy porównać. W kolejnych tabelach dane dotyczą dłuższego okresu, my wykorzystaliśmy statystyki z ostatnich pięciu lat, by pokazać tendencję w poszczególnych kategoriach i jak na tym tle wypada Elbląg. Przypomnijmy, że zadłużenie miasta z roku na rok maleje, w 2026 roku powinno jednak wzrosnąć, bo samorząd zamierza wziąć do 80 mln zł pożyczki na wkład własny do inwestycji, o czym pisaliśmy tutaj.

Miasto 2025 rok w złotych zmiana procentowa w stosunku do 2024 r. Chorzów 2 753 - 6 Dąbrowa Górnicza 2 194 - 2,8 Elbląg 2 339 - 5,1 Kalisz 3 711 + 0,9 Koszalin 4 457 + 5,4 Legnica 3 337 + 18,7 Płock 3 418 - 10 Ruda Śląska 3 249 + 10,7 Rybnik 4 034 + 16,2 Słupsk 3 764 - 3,7 Tarnów 4 921 + 2,6 Tychy 1 125 - 3,1 Wałbrzych 8 706 + 10,3 Włocławek 7 141 + 13,3

Z kolei prezentowanych poniżej danych możemy wnioskować, że Elbląg powoli i systematycznie dogania czołówkę miast powiatowych podobnej wielkości pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Widać też, że przez ostatnie lata Elbląg o wiele mniej niż inne miasta wydawał na inwestycje, starając się spłacać poprzednie zadłużenie.

Inni - jak na przykład Wałbrzych, Włocławek czy Rybnik - bardzo mocno się zadłużali, by przeznaczać na inwestycję 15 lub więcej procent budżetu. Warto też wspomnieć o tym, w jakich otoczeniu funkcjonują poszczególne samorządy. Miastom na Śląsku o wiele łatwiej naszym zdaniem się rozwijać niż miastom na północy Polski.

Dochód na mieszkańca w złotych

Miasto 2025 rok 2024 2023 2022 2021 Chorzów 10 243 10 107 8 173 7 611 8 210 Dąbrowa Górnicza 11 854 10 793 9 784 8489 9 147 Elbląg 10 631 8 924 7 355 7 237 7 176 Kalisz 12 282 10 535 8 282 8 671 8 760 Koszalin 10 688 9 060 7 413 7 276 7 729 Legnica 11 411 9 941 8 907 7 971 7 011 Płock 14 886 14 396 11 615 10 718 10 137 Ruda Śląska 10 457 9 033 7 852 7 365 7 355 Rybnik 11 293 10 963 7 845 7 941 7 810 Słupsk 12 438 11 297 9 725 8507 8 471 Tarnów 11 640 10 307 8 984 7 918 8 300 Tychy 10 981 9985 7709 8201 8 172 Wałbrzych 11 465 10 482 8 320 8 496 7 576 Włocławek 12 197 10 437 8 218 8 036 8 038

Wydatki na mieszkańca

Miasto 2025 rok 2024 2023 2022 2021 Chorzów 10 234 10 152 8 709 7 999 7 523 Dąbrowa Górnicza 11 299 10 322 10 062 8 974 8 324 Elbląg 10 129 8 897 7415 7 228 6 841 Kalisz 12 174 10 940 8 733 8 908 8 306 Koszalin 10 933 9 532 8 407 7 745 7 259 Legnica 11 165 10 052 9 026 8 534 7 198 Płock 13 731 14 095 11 464 10 618 9 944 Ruda Śląska 10 655 8 978 8 713 8 015 7 038 Rybnik 11 735 11 048 8 937 8 666 7 715 Słupsk 12 123 11 466 10 145 8 975 7 983 Tarnów 11 331 10 449 9 421 8 322 7 940 Tychy 10 907 9 840 8 022 8 266 8 014 Wałbrzych 12 412 10 923 9 401 8 762 7 728 Włocławek 12 534 11 159 9 452 8 679 8 142

Wynik budżetu na przestrzeni lat

Miasto 2025 rok 2024 r. 2023 r. 2022 r. 2021 r. Chorzów + 867 tys. zł - 4,5 mln zł - 54 mln zł - 39,5 mln zł + 71 mln zł Dąbrowa Górnicza + 61,8 mln zł + 53 mln zł - 31,5 mln zł - 55,6 mln zł + 95,5 mln zł Elbląg + 55,8 mln zł + 3,1 mln zł - 6,7 mln zł + 1 mln zł +38,4 mln zł Kalisz + 9,8 mln zł -37,2 mln zł - 42 mln zł - 22,3 mln zł +43,2 mln zł Koszalin - 25,7 mln zł - 49,7 mln zł - 104,9 mln - 48,9 mln zł + 49,4 mln zł Legnica + 22,2 mln zł - 10 mln zł - 11 mln zł - 61,7 mln zł + 65,6 mln zł Płock + 125,6 mln zł +33, 1 mln zł + 16,7 mln zł + 11,3 mln zł + 21,9 mln zł Ruda Śląska - 25,3 mln zł + 7,1 mln zł - 112,1 mln zl - 85,5 mln zł + 42,1 mln zł Rybnik - 56,9 mln zł - 11 mln zł - 143 mln zł - 95,5 mln zł + 12,7 mln zł Słupsk + 26,6 mln zł - 14,3 mln zł - 36 mln zł - 40,4 mln zł + 42,5 mln zł Tarnów +31,3 mln zł - 14,6 mln zł - 45,1 mln zł - 42 mln zł +37,8 mln zł Tychy + 8,9 mln zł + 17,5 mln zł - 38,3 mln zł - 8 mln zł +19,6 mln zł Wałbrzych - 92,3 mln zł - 43,5 mln zł - 108,4 mln zł - 27 mln zł -15,7 mln zł Włocławek - 33 mln zł - 71,8 mln zł - 124,4 mln zł - 65,6 mln zł -10,8 mln zł

Procent budżetu na inwestycje

Miasto 2025 rok 2024 2023 2022 2021 Chorzów 5 9,1 10,4 8,2 9,9 Dąbrowa Górnicza 14,8 10,5 24,6 19,3 15,3 Elbląg 8,3 6,8 6,1 6,5 8,6 Kalisz 9,7 10,5 6,5 12,4 11,7 Koszalin 11,2 7,6 11,5 10,2 7,8 Legnica 10,9 12,4 18,2 15,6 9 Płock 9,7 14,8 14,9 12,9 9,7 Ruda Śląska 15,3 9,2 22,1 14,6 6,8 Rybnik 18,7 19,7 19,7 13.3 12,4 Słupsk 13,4 15.5 19,6 12,7 10,9 Tarnów 6,8 7 13,3 7,3 8,2 Tychy 11,7 12 10,2 19,5 15,1 Wałbrzych 19,4 16,1 16,7 16,6 15,9 Włocławek 13,1 13,9 15,7 12,1 13,1

Środki unijne na mieszkańca w złotych

Miasto 2025 rok 2024 2023 2022 2021 Chorzów 63 129 107 93 139 Dąbrowa Górnicza 99 105 917 426 486 Elbląg 463 13 89 120 144 Kalisz 95 102 31 335 216 Koszalin 105 42 134 176 204 Legnica 49 18 86 78 7 Płock 178 41 76 110 36 Ruda Śląska 240 250 481 346 185 Rybnik 595 675 230 203 289 Słupsk 114 136 375 370 178 Tarnów 184 112 92 238 265 Tychy 155 44 124 798 603 Wałbrzych 542 234 353 938 300 Włocławek 175 297 202 408 165

Obecne władze Elbląga zapowiadają inwestycyjną ofensywę w najbliższych latach. Tylko na inwestycje portowe i okołoportowe ma być przeznaczonych ponad 200 mln zł, co powinno poprawić miejsce Elbląga w powyższych statystykach. Budżet na 2026 rok zakłada, że poziom wydatków inwestycyjnych sięgnie 15,5 procent budżetu.