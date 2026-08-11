Prezydent na wieży, czy będzie ona udostępniona mieszkańcom?

Kilka dni temu prezydent Elbląga Michał Missan pochwalił się na Facebooku zdjęciami z wieży elbląskiego ratusza, podziwiając widoki na miasto. Postanowiliśmy sprawdzić, czy jest możliwe, by wieża była udostępniona do zwiedzania również mieszkańcom i turystom.

- Dzisiaj po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć Elbląg z wieży ratusza. Muszę przyznać, że mamy piękne miasto! – napisał Michał Missan 7 sierpnia w poście na Facebooku.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy wieża Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności mogłaby być udostępniona do zwiedzania również mieszkańcom i turystom.

Zdjęcie z Facebooka prezydenta Michała Missana

- Pomysł udostępnienia wieży ratusza mieszkańcom i turystom jest interesujący, jednak obecnie nie ma możliwości jej otwarcia dla zwiedzających. Znajduje się tam infrastruktura techniczna, w tym infrastruktura teleinformatyczna, która przy obecnym sposobie zagospodarowania obiektu uniemożliwia stworzenie swobodnego i bezpiecznego dostępu dla odwiedzających – odpowiedziało nam Biuro Prezydenta Elbląga. - Ewentualne udostępnienie wieży w przyszłości wymagałoby zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo osób zwiedzających oraz odpowiedniego zabezpieczenia znajdującej się tam infrastruktury, co wiązałoby się poniesieniem dodatkowych nakładów finansowych. Obecnie mieszkańcy i turyści mogą korzystać z Bramy Targowej oraz wieży katedralnej, które są dostępne dla odwiedzających – dodali urzędnicy.

Odsyłamy więc Czytelników do Bramy Targowej i tarasu widokowego Katedry. A także do naszych zdjęć z wieży Urzędu Miejskiego, które za zgodą ówczesnego prezydenta Witolda Wróblewskiego zrobiliśmy w 2018 roku.