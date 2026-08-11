Kolizja z tramwajem na Grunwaldzkiej

Około godz. 12:30 na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej z Grottgera i Dębową doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem. Poszkodowana jest jedna osoba. W miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu, kursowanie tramwajów było wstrzymane przez około godzinę. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o zderzeniu tramwaju z samochodem osobowym około godz. 12:30. Na miejsce zdarzenia przybyły dwa zespoły ratownictwa medycznego, trzy jednostki straży pożarnej oraz policja.

- Kierujący Mercedesem mając zielone światło skręcał w prawo z al. Grunwaldzkiej w ul. Dębową. Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu tramwajowi, który jechał prawidłowo, także na zielonym sygnale i doszło do zderzenia. Autem podróżowały trzy osoby, w tym dziewczynka w wieku 12 lat, która została przewieziona do szpitala na badania, bo uskarżała się na ból w klatce piersiowej wynikający z zaciśnięcia pasa po uderzeniu. Podróżujący tramwajem nie zostali poszkodowani, nie narzekali na złe samopoczucie. Obaj kierujący byli trzeźwi, sprawca zdarzenia zdaje sobie sprawę ze swojej winy - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.

Przez około godzinę ruch tramwajów był wstrzymany, na Grunwaldzkiej utworzył się spory korek.