Społeczna kampania w Elblągu: Jeż – Twój superSąsiad!

Większość z nas postrzega jeże jako urocze kulki kolców, które od czasu do czasu migną gdzieś o zmroku w trawie. Ale czy wiesz, że za tym niewinnym wyglądem kryje się prawdziwy superbohater? Jeż nie jest tylko biernym obserwatorem. Wręcz przeciwnie, to aktywny uczestnik ekosystemu naszych działek, osiedli i parków, który wykonuje za nas ciężką pracę. Poznajcie go bliżej i dowiedzcie się, jak możemy mu pomóc. W Elblągu rusza kampnia społeczna dotycząca wspierania jeży w mieście.

Mały heros, wielkie zadanie

Głównym zadaniem jeża nie jest wyglądanie uroczo, ale… bycie drapieżnikiem. Choć kolce chronią go przed wieloma zagrożeniami, jego prawdziwą siłą jest apetyt. I nie, nie chodzi tu o „owoce z komiksu”, ale o owady i mięczaki. Jeż jest jednym z najskuteczniejszych naturalnych sposobów walki ze szkodnikami, które niszczą nasze rośliny.

W jego menu znajdziemy m.in.:

- Ślimaki (zwłaszcza te nagie, najbardziej żarłoczne!)

- Chrząszcze, w tym ich larwy

- Gąsienice i larwy much

- Krocionogi i inne drobne bezkręgowce

Jeden dorosły jeż potrafi w ciągu jednej nocy zjeść ilość owadów odpowiadającą jego własnej masie ciała. Bez jeży populacje szkodników ogrodowych mogłyby drastycznie wzrosnąć, co często kończy się stosowaniem szkodliwej chemii. Jeże to nasza darmowa, naturalna i ekologiczna kontrola szkodników.

Cierpienie cichego sąsiada

Niestety, życie jeża nie jest proste, zwłaszcza w środowisku zurbanizowanym. Stawiają czoła wielu wyzwaniom, z których wiele jest spowodowanych przez człowieka. Oprócz zagrożeń na drogach (do których apeluje nasz spot wideo), jeże zmagają się z:

- Utratą siedlisk: Betony, asfalty, idealnie przystrzyżone trawniki – to nie są miejsca przyjazne dla jeży. Potrzebują zarośli, gęstych traw i naturalnych schronień.

- Barierami w poruszaniu się: Płoty i ogrodzenia bez najmniejszych przerw to dla jeża mur nie do przebycia. Zmusza ich to do ryzykownego poruszania się po drogach lub ograniczania terytorium.

- Pestycydami: Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin nie tylko zabija owady, które są pokarmem jeży, ale może również zatruwać same jeże (gdy zjadają zatrute owady).

- Brakiem wody: Zabetonowane miasta stają się pustyniami. Jeże potrzebują łatwego dostępu do czystej wody pitnej, zwłaszcza w upalne dni.

- Odwodnieniem i niedożywieniem w miastach: Znalezienie pokarmu w mieście, gdzie większość powierzchni to trawniki i parkingi, staje się wyzwaniem.

Jak możesz pomóc jeżom w swoim otoczeniu?

Każdy z nas, czy to posiadacz ogrodu, mieszkaniec osiedla, czy stały bywalec parku, może coś zrobić. To prostsze niż myślisz:

1. Zadbaj o bezpieczne przejścia: Jeśli masz ogrodzenie, zrób mały otwór (około 13 cm x 13 cm) u jego podstawy. Jeż przejdzie, a Twój kot czy pies wciąż będą bezpieczni. Takie „jeżowe przejścia” to ich autostrady między ogródkami. To najważniejszy krok, aby jeże mogły swobodnie się poruszać i znajdować pożywienie bez konieczności wychodzenia na drogę.

2. Stwórz „dziki hotel” w ogrodzie: Pozostaw choć fragment ogrodu „dzikim”. Wysokie trawy, liście, stosy gałęzi to idealne schronienie dla jeży na dzień i na zimę. To dla nich luksusowy apartament, a dla nas minimum wysiłku.

3. Ogranicz chemię: Zamiast pestycydów, wybieraj naturalne metody walki ze szkodnikami, takie jak przyciąganie pożytecznych owadów i ptaków. Pozwól jeżom wykonywać swoją pracę.

4. Postaw poidło: W gorące dni wystaw płaską miseczkę z czystą wodą. Jeże będą ci wdzięczne. Zmieniaj wodę regularnie. To proste działanie ratuje im życie.

5. Dokarmiaj z głową: W okresach suszy lub przed zimą możesz wystawić im specjalną karmę dla jeży lub po prostu kocio-psie pasztety, ale unikaj mleka i chleba, które im szkodzą. Najważniejsza jest jednak woda i naturalny pokarm.

6. Buduj bezpieczne schronienia: Możesz kupić lub samodzielnie zbudować domek dla jeży z drewna. Umieść go w spokojnym kącie ogrodu i przykryj liśćmi.

Jeże to cześć naszego otoczenia

Jeże nie są gośćmi, tylko są naszymi sąsiadami. Współdzielimy z nimi terytorium, ale to my, ludzie, często nieświadomie stwarzamy im problemy. Nasz spot wideo apeluje do kierowców o uważność na drogach, ale to tylko część układanki. Druga część należy do nas, czyli właścicieli ogródków, mieszkańców osiedli, spacerowiczów. Elbląski samorząd od 2024 roku realizuje działania wspierające populację jeży poprzez montaż specjalnych schronień, tzw. „domków dla jeży”. Takie budki zostały ustawione m.in. przy ul. Płk. Dąbka 213, ul. Szarych Szeregów 27–30 oraz ul. Wiejskiej 24. W tym roku kolejne dwa schronienia pojawiły się przy ul. Legionów 26 i 28. Apelujemy również do zarządców nieruchomości oraz mieszkańców o tworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni dla jeży w obrębie osiedli i terenów zielonych. Zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowania może przyczynić się do ograniczenia ich konieczności przemieszczania się przez ruchliwe ulice, a tym samym zwiększyć ich bezpieczeństwo.

Zróbmy ten mały krok, aby nasze otoczenie stało się przyjazne dla jeży. Ich ochrona to nie tylko kwestia empatii, to inwestycja w zdrowy ekosystem i w naszą własną przyszłość. To proste, skuteczne i… ciche. Tak ciche, jak sam jeż, który dziś w nocy może zjeść twoje ślimaki.

Apel do kierowców: Ściągnij nogę z gazu!

Szczególną rolę w ratowaniu jeży odgrywamy jako kierowcy. Te małe ssaki najczęściej migrują po zmroku i nocą, kiedy są praktycznie niewidoczne na asfalcie. Pamiętajmy, że w obliczu zagrożenia, takiego jak nadjeżdżający samochód, instynkt jeża nie podpowiada mu ucieczki. Zamiast uciekać, jeż natychmiast zwija się w ciasną, nieruchomą kulkę, licząc na to, że kolce go obronią. Niestety, w starciu z rozpędzonym autem nie mają żadnych szans. Przejeżdżając wieczorami w okolicach parków, ogrodów działkowych czy osiedli, zachowajmy szczególną ostrożność i zwolnijmy. Twoje skupienie za kierownicą i chwila uważności mogą uratować życie tego niezwykłego superSąsiada!