Co dalej z budową Wschodniej

 Elbląg, Góra Chrobrego
Góra Chrobrego (fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Władze miasta podejmą decyzję w sprawie dalszego przebiegu ul. Wschodniej po przeprowadzaniu na wiosnę nowych badań natężenia ruchu w tej dzielnicy Elbląga. Najpierw powstanie trakt przy Górze Chrobrego dla pieszych, rowerzystów i służb ratunkowych.

O planach miasta związanych z ul. Wschodnią była mowa na piątkowym posiedzeniu komisji gospodarki i klimatu Rady Miejskiej.

- Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych zapadła decyzja, że w pierwszej kolejności powstanie trakt przy Górze Chrobrego, który będzie przeznaczony dla pieszych, rowerzystów i będzie służyć jako awaryjny przejazd dla służb ratunkowych – mówił na posiedzeniu komisji Marek Pawlikowski, dyrektor Zarządu Dróg.

20 listopada miasto podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej tego traktu. Ma mieć on 4 m szerokości, wykonane odwodnienie i oświetlenie.

- Dokumentacja ma być gotowa pod koniec drugiego kwartału 2026 r., do końca przyszłego roku ma odbyć się przetarg na wykonanie inwestycji, a jej realizacja jest planowana w 2027 roku – informował radnych dyrektor Zarządu Dróg.

Władze miasta ostateczną decyzję w sprawie przebiegu nowego odcinka Wschodniej, łączącej tę ulicę z ul. Sybiraków podejmą po przeprowadzeniu nowych badań natężenia ruch w tej dzielnicy Elbląga. Mają się one odbyć wiosną i uwzględniać niedawno oddaną do użytku dwukierunkową ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego, który ma częściowo przejąć ruch z ul. Bema (przez ul. Saperów).

Samorząd chce także przebudować ul. Okólnik, która też ma znaczenie dla odciążenia ruchu samochodowego między al. Grunwaldzką a ul. Łęczycką. W przyszłym roku ma powstać dokumentacja tej inwestycji.

RG

A moim zdaniem...

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Awaryjny, czyli przejezdny. Bardzo się cieszę ze swoim samochodem, będzie skrót, póki nie wybudują Wschodniej.
  • Bema zakorkowana, rondo przy Rawskiej zapchane a dla nich ważniejszy jest pieszy trakt na Górze Chrobrego... ktos powinien oprzytomnieć
  • Zamiast robić tą drogę to będą teraz ustalać natężenia ruchu jak wiadomo że wszystko się korkuje.
  • @hd - Jeszcze powiedz że także jeździsz motorem, bo tylko to wytłumaczy twoją głupotę.
  • @gwersg - Ale o to chodzi, badać, sprawdzać, analizować, projektować. Wtedy widać, że coś się robi w temacie. Ale co się robi? NIC.
  • Najpierw zbudowali ladna droge ze sciezka rowerowa, zatoczkami, oswietleniem do lesniczowki, wywalili miliony, teraz beda analizowac ta inwestycje... Gra polityczna w glownej roli... (marnotrawstwo ogromne pieniedzy!!!) Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
  • Ciekawe kto na ul Okólnik mieszka że mu ulicę chcą budować w sumie donikąda pierw Dąbrowskiego trzeba wyremontować bo nie była remontowana od 1945
  • Wybudowali kolejną drogę donikąd. Problemy z podejmowaniem decyzji, to po co nam taki prezydent Elbląga. Tragedia z tymi władzami.
  • Budować i się nawet nie zastanawiać!!! Pan prezydent na te inwestycję już znalazł pieniądze i w sumie, ,zabezpieczył" na różnicy miedzy oferentem Polskim z Tureckim odnośnie nowych tramwaji na korzyść tych tureckich. Różnica to 35 i pół miliona złotych na korzyść budżetu miejskiego. W czym problem Panie prezydencie?
  • Popatrzcie na olsztyn były protesty a władze i tak budują ul. nowobaltycka. tam myślą o tym by miasto żyło a w Elblągu grupka cwaniakow blokuje rozwoj miadta. Budować i tyle a komu nie pasuje wyprowadzka.
  • @bra - Tragedia to była za PiSu bo wtedy pan Wilk elblążanom kazał szukać pracy w Gdańsku a inwestycji zero chyba że należy oddać Park Wodny Dolinka za skasowane pieniądze a raczej ich przesunięcie z budowy nowego stadionu w mieście.
  • Od kilkunastu lat w kółko czytamy to samo - co dalej z budową ul Wschodniej - i pewnie jeszcze przez kilkanaście lat będziemy czytać to samo co dalej.... To jest coś niesamowitego żeby taki łącznik ''budować '' pół wieku. Jak byś tak np powiedział chińczykowi że takie coś u nas tyle czasu - to nikt by ci w to nie uwierzył.
