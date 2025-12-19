Co dalej z budową Wschodniej

Władze miasta podejmą decyzję w sprawie dalszego przebiegu ul. Wschodniej po przeprowadzaniu na wiosnę nowych badań natężenia ruchu w tej dzielnicy Elbląga. Najpierw powstanie trakt przy Górze Chrobrego dla pieszych, rowerzystów i służb ratunkowych.

O planach miasta związanych z ul. Wschodnią była mowa na piątkowym posiedzeniu komisji gospodarki i klimatu Rady Miejskiej.

- Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych zapadła decyzja, że w pierwszej kolejności powstanie trakt przy Górze Chrobrego, który będzie przeznaczony dla pieszych, rowerzystów i będzie służyć jako awaryjny przejazd dla służb ratunkowych – mówił na posiedzeniu komisji Marek Pawlikowski, dyrektor Zarządu Dróg.

20 listopada miasto podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej tego traktu. Ma mieć on 4 m szerokości, wykonane odwodnienie i oświetlenie.

- Dokumentacja ma być gotowa pod koniec drugiego kwartału 2026 r., do końca przyszłego roku ma odbyć się przetarg na wykonanie inwestycji, a jej realizacja jest planowana w 2027 roku – informował radnych dyrektor Zarządu Dróg.

Władze miasta ostateczną decyzję w sprawie przebiegu nowego odcinka Wschodniej, łączącej tę ulicę z ul. Sybiraków podejmą po przeprowadzeniu nowych badań natężenia ruch w tej dzielnicy Elbląga. Mają się one odbyć wiosną i uwzględniać niedawno oddaną do użytku dwukierunkową ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego, który ma częściowo przejąć ruch z ul. Bema (przez ul. Saperów).

Samorząd chce także przebudować ul. Okólnik, która też ma znaczenie dla odciążenia ruchu samochodowego między al. Grunwaldzką a ul. Łęczycką. W przyszłym roku ma powstać dokumentacja tej inwestycji.