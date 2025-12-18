Elbląg bliżej końca

56. miejsce zajął Elbląg w rankingu miast na prawach powiatu przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Sklasyfikowano 66 miast. Na czele Sopot przed Warszawą i Gdańskiem.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wzięła pod lupę dane Głównego Urzędu Statystycznego i porównała miasta na prawach powiatu. Pod uwagę wzięto 25 wskaźników odnoszących zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Dane dotyczyły lat 2022 – 24. „Głównym założeniem analizy jest porównanie gmin i uporządkowanie ich w sposób liniowy ze względu na poziom badanego zjawiska, tj. poziomu rozwoju. Porównania gmin dokonano uwzględniając dostępny zbiór zmiennych diagnostycznych charakteryzujących zmienną opisywaną, której nie można badać i oceniać wprost. Do sumarycznego opisania poziomu rozwoju gmin wykorzystano zmienne syntetyczne (taksonomiczne mierniki rozwoju). Prezentowane założenia metodologiczne zostały wypracowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w konsultacji z Głównym Urzędem Statystycznym.” - czytamy w założeniach metodologicznych rankingu.

Elbląg w rankingu „zwykłych” (bez miast wojewódzkich) miast na prawach powiatu zajął dopiero 38. miejsce. Zwyciężył Sopot przed Bielsko-Białą i Świnoujściem. Ostatnie miejsce przypadło Wałbrzychowi, przedostatni jest Bytom, trzecie miejsce od końca przypadło Włocławkowi.

W rankingu wszystkich miast na prawach powiatu (włącznie ze stolicami województw) Elbląg sklasyfikowano na 56. miejscu (na 66 miast). Olsztyn w tym rankingu jest 11. Pierwsza trójka to Sopot przed Warszawą i Gdańskiem. Ostatnia taka sama jak w przypadku „zwykłych” miast na prawach powiatu.

Wskaźniki, które wzięto pod uwagę przy tworzeniu rankingu:

- średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2022–2024

- zmiana udziału dochodów własnych budżetów gmin w dochodach ogółem (2024/2023)

- średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2022–2024

- średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2022–2024

- wynik operacyjny gmin po spłacie rat kapitału (bez wydatków zmniejszających dług) na 1 mieszkańca w 2024 r.

- średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2022–2024

- liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w REGON na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2024 r.

- zmiana liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON (2024/2023)

- liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przyjętych zgłoszeń budowy z projektem budowlanym nowych obiektów budowlanych na 1000 ludności w 2024 r.

- zmiana liczby ludności ludności (2024/2023)

- ludność w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku poprodukcyjnym w 2024 r.

- średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2023/2024

- wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2024 r.

- liczba miejsc w żłobkach (łącznie z klubami dziecięcymi) na 1000 dzieci w wieku do 3 lat w 2024 r.

- dzieci w wieku 3–5 lat korzystające z opieki przedszkolnej na 1000 dzieci w danej grupie w 2024 r.

- beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności w 2024 r.

- apteki ogólnodostępne na 1000 mieszkańców w 2024 r.

- udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2024 r.

- liczba złożonych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej na 1000 mieszkańców w 2024 r.

- wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) na 1 mieszkańca w 2024 r.

- udział odpadów zebranych selektywnie w całości zebranych odpadów komunalnych 2024 r.

- liczba koszy na śmieci na 1000 ludności w 2024 r.

- długość dróg dla rowerów na 100 km² powierzchni w 2024 r.

- udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2024 r.

- udział nakładów na szkolenia pracowników rad gmin i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną (Par. 470 Rozdziały 75022,75023, 75085) w 2024 r.