XI Wigilijne Spotkanie „Nie jesteś sam”

W piątek, 19 grudnia o godzinie 17 na elbląskim Placu Dworcowym jak zawsze spotkamy się z osobami najbardziej potrzebującymi w naszym mieście. Będzie to jednak szczególne spotkanie w wyjątkowym świątecznym wydaniu. Jest ono jedenastym tego rodzaju przedsięwzięciem zainicjowanym przez Misję Teen Challenge, skierowanym m.in. do osób bezdomnych, samotnych oraz potrzebujących.

Przy wsparciu kilku podmiotów, z którymi współpracujemy, pomocy serdecznych ludzi oraz wsparciu kilku stowarzyszeń, szkół i firm możemy zorganizować tak piękne wydarzenie. Ma ono charakter społeczno-charytatywny, w które bezinteresownie zaangażowali się społecznicy i ludzie dobrego serca. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku przyłączyli się, by razem z nami współtworzyć tę inicjatywę i usłużyć potrzebującym. W programie m.in.: oprawa muzyczna, wspólne kolędowanie, dzielenie się Bożym Słowem, modlitwa, spożycie gorących wigilijnych posiłków, wydanie potraw na wynos oraz rozdanie świątecznych kartek, upominków i prezentów. Tego dnia nikt nie będzie samotny i głodny. Każdy, kto przyjdzie, dostanie prowiant na wynos. W przygotowywanym menu znajdą się m.in.: pierogi, paszteciki, świąteczny bigos, zupa grzybowa, sałatki, ciasta i wiele innych smakołyków. Zapraszamy!