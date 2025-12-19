UWAGA!

----

Wymusiła pierwszeństwo i wylądowała w rowie

 Elbląg, Wymusiła pierwszeństwo i wylądowała w rowie
fot. Anna Dembińska

Dziś (19 grudnia) na skrzyżowaniu ul. Fromborskiej z Wileńską doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z nich wylądował w przydrożnym rowie. Zobacz zdjęcia.

Na miejsce kolizji przybyła policja, straż pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Do zderzenia doszło około godz. 10:40.

- Kierująca suzuki jechała ul. Fromborską od strony Łęcza w kierunku Elbląga. Z kolei kolei kierująca bmw wyjeżdżała z ul. Wileńskiej, nie dostosowała się do znaku stop, wymusiła pierwszeństwa przejazdu na suzuki. Bmw wylądowało w przydrożnym rowie. W aucie tym podróżowała jedna osoba, w suzuki natomiast dwie. Nikt nie wymagał hospitalizacji. 46-letnia sprawczyni kolizji została ukarana mandatem. Obie kierujące pojazdami były trzeźwe - relacjonował pracujący na miejscu zdarzenia policjant.

red.

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

