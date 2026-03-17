Czy Okólnik doczeka się zmian

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę ulicy Okólnik. To już drugie podejście do znalezienia wykonawcy.

Co ma się zmienić w tym rejonie miasta? Dokumentacja projektowa ma obejmować rozbudowę i przebudowę ul. Okólnik na odcinku od ul. Generała Dąbrowskiego do zjazdu do nieruchomości położonej przy Alei Grunwaldzkiej. Projekt ma opracowywać: budowę oraz przebudowę jezdni, budowę dróg dla pieszych, budowę i przebudowę zjazdów, elementy organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego i urządzenia odwodnienia drogi.

Jak czytamy w dokumentach przetargowych, zaprojektowana zostanie również budowa oświetlenia ulicznego i zagospodarowanie zieleni w obrębie pasa drogowego. Termin składania ofert w przetargu mija 27 marca, wówczas nastąpi również ich otwarcie. Wyłoniona w przetargu firma będzie miała na realizację zadania maksymalnie 8 miesięcy od podpisania umowy z miastem. Jest to już drugie podejście do wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Pierwszy, ogłoszony w październiku ubiegłego roku przetarg, miasto unieważniło.

- Wpłynęło na niego pięć ofert, ale każda z nich przewyższała kwotę, którą urząd przeznacza na wykonanie inwestycji – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Dodajmy, że niedawno rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Okólnik na odcinku od al. Grunwaldzkiej do drogi z płyt betonowych. Realizuje je na podstawie umowy z miastem deweloper, który zbudował w sąsiedztwie budynki wielororodzinne.