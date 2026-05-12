 Elbląg, Leżał nieprzytomny, przechodnie nie reagowali

- Ta sytuacja pokazuje, jak ważne są empatia, uważność i zwykłe zainteresowanie losem drugiego człowieka. Czasem jedna reakcja może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Nie przechodźmy obojętnie obok osób, które mogą potrzebować pomocy - piszą strażnicy miejscy na swoim profilu w mediach społecznościowych. Apel dotyczy sytuacji, która zaszła w poniedziałek (11 maja) w Elblągu.

W poniedziałek (11 maja) patrol Straży Miejskiej zauważył leżącego w krzakach nieprzytomnego mężczyznę.

- Mimo że miejsce nie było na uboczu i przechodziło tamtędy wiele osób, dopiero reakcja patrolu pozwoliła szybko udzielić mu pomocy - napisali strażnicy miejscy w mediach społecznościowych.

 

Mężczyźnie strażnicy udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej, udrożnili drogi oddechowe oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił do szpitala.

