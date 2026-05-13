Market na Bielanach

Na Bielanach ma powstać pierwszy w tej dzielnicy Elbląga market. Inwestor złożył do ratusza wniosek o pozwolenie na budowę takiego obiektu przy ul. Lwowskiej.

Market ma mieć tysiąc m kw. powierzchni i powstać przy ul. Lwowskiej, ze zjazdem wprost z ul. Fromborskiej (za osiedlem przy Wileńskiej, jadąc w stronę Krasnego Lasu). Obecnie na tym terenie trwają prace przygotowawcze.

- Procedura administracyjna w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla wnioskowanej inwestycji jest w toku. Przewiduje się, że wydanie decyzji będzie możliwe od 13 maja 2026 r. – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga. Market ma powstać w miejscu, gdzie dzisiaj jest jeszcze pole (fot. ortofotomapa)

O prowadzonych pracach przygotowawczych poinformowała nas jedna z Czytelniczek, przesyłając na dowód zdjęcie. Nie wiemy jeszcze, market jakiej sieci w tym miejscu powstanie. Inwestorem jest firma Kompleksbud Tomasz Kopczyński z Sierakowa (gmina Raciąż), która kupiła ten teren od miasta w przetargu w sierpniu 2025 roku za 1 mln złotych netto (plus VAT). Wysłaliśmy pytania do tej firmy w sprawi szczegółów inwestycji, czekamy na odpowiedzi.

Dodajmy, że władze Elbląga od dłuższego czasy próbują sprzedać także sąsiednie działki przy Lwowskiej, również przeznaczone pod zabudowę usługową. Odbyły się już trzy przetargi, czwarte postępowanie właśnie trwa. Dotychczasowa cena nieruchomości została przez władze miasta obniżona. Za działkę 1,8 hektara to obecnie prawie 4,85 mln zł netto (było 5,7 mln), za działkę o powierzchni 0,8 ha - 2 mln 170 tys. netto (było 2,5 mln zł). Dodatkowo w obu przetargach jest udział w trzecie działce o powierzchni 0,2 ha (odpowiednio 60 i 40 proc.). Przetarg odbędzie się 18 maja.