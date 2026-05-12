Miliony na obronę cywilną

150 mln zł z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej otrzymają samorządy naszego województwa. Do Elbląga z tej puli 6,2 mln zł, a do szpitala wojewódzkiego – dwie karetki po 800 tys. zł każda.

Umowy z samorządami podpisał dzisiaj w Olsztynie wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.

- Środki zostaną wykorzystane na podniesienie gotowości kryzysowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Samorządy planują m.in.: zakup agregatów prądotwórczych i beczkowozów, pozyskanie ciężkiego sprzętu (koparko-ładowarki), przygotowanie i modernizację miejsc schronienia dla mieszkańców – informuje Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

Umowę dla Elbląga w Olsztynie podpisał prezydent Michał Missan. - Otrzymaliśmy ponad 6,2 mln zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej! A Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu dostanie dwie karetki, każda o wartości 800 tys. zł, również z OLiOC. Bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Elbląga jest najważniejsze! – napisał w mediach społecznościowych Michał Missan.

Elbląg wyda otrzymane środki m.in. Na wyposażenie magazynu obrony cywilnej, który powstał przy KM PSP przy ul. Łęczyckiej.