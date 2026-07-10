Dwie oferty na remont elbląskiej przystani

Czy przystań w Elblągu w końcu przejdzie metamorfozę? Urzędnicy otworzyli oferty w drugim przetargu. Lokalne firmy chcą podjąć się prac, ale oczekują więcej, niż oferuje miasto.

W maju tego roku informowaliśmy o braku chętnych na modernizację przystani przy ul. Radomskiej. Przypomnijmy, że zakres zamówienia obejmuje kompleksowe prace naprawcze i renowacyjne obiektu. W ramach zadania przewidziano m.in. wymianę pokrycia dachowego bez ingerencji w jego konstrukcję, wymianę orynnowania, wykonanie prac dekarskich oraz remont zadaszonego tarasu. Istotnym elementem inwestycji będzie także odnowienie i doposażenie pomieszczeń, montaż monitoringu, a także instalacja kolektorów solarnych i paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. W ramach prac przewidziano również poprawę dostępności infrastruktury poprzez wymianę płytek ostrzegawczych dla osób z niepełnosprawnością wzroku na skraju parkingu od strony brzegowej.

Choć w pierwszym terminie nikt się nie zgłosił, dziś (10 lipca) sytuacja uległa zmianie. Ratusz otworzył oferty, które wpłynęły w drugim postępowaniu przetargowym. Do walki o kontrakt stanęły dwa podmioty. Elbląski Elzambud swoje usługi wycenił na niespełna 2 mln zł, natomiast firma Bud-Mar Usługi Ogólnobudowlane Patryk Soboń (również z Elbląga) zażądała 2,3 mln zł.

Obie oferty przewyższają kwotę, którą na tę inwestycję przeznaczyli urzędnicy – magistrat zabezpieczył na ten cel niespełna 1,5 mln zł.

Teraz ruch należy do prezydenta Elbląga – musi zdecydować, czy unieważni przetarg, czy też znajdzie brakującą sumę w miejskiej kasie. Oferty zostaną też szczegółowo sprawdzone pod kątem formalnym i merytorycznym.