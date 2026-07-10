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Nareszcie weekend: Dni Morza i rycerskie zmagania

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Od 3 do 12 lipca odbywa się jubileuszowa V edycja Elbląg Music Masterclass – największych warsztatów muzycznych w północnej Polsce. Program jest tutaj.

 

W dniach 10–12 lipca w Elblągu odbędą się Dni Morza - wydarzenie z pokazami sportów wodnych koncertami, atrakcjami dla rodzin, strefą chill-out oraz gastronomią. Program jest tutaj. Dni Morza to między innymi Festiwal Sportów Wodnych.

 

10-11 lipca Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zaprasza mieszkańców oraz gości do udziału w XXIII Dni Fromborka. To dwa dni wypełnione wydarzeniami kulturalnymi, koncertami i atrakcjami dla całych rodzin. Program jest tutaj.

 

11 lipca to też kolejny spacer z przewodnikiem PTTK, tym razem „20 lat pasji do historii z Denarem”; poprowadzi go Grzegorz Nowaczyk, zbiórka przy Kaponierze ul. Królewiecka 167. Start o godz. 10.

 

11 lipca dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu ponownie zamieni się w tętniące życiem średniowieczne miasteczko. Muzeum, we współpracy z Elbląskim Bractwem Historycznym, zaprasza mieszkańców i turystów na wydarzenie „Turniej rycerski i łuczniczy w średniowiecznym Elblągu”. Rozpocznie się o godzinie 10.30.

 

Muzyczne wakacje w Elblągu oznaczają jedno – cykl niedzielnych koncertów w Bażantarni. Kogo w tym roku usłyszymy w Muszli Koncertowej w ramach Letniego Salonu Muzycznego? 12 lipca o 17 odbędzie się koncert „Muszla talentów. Arie i operetki”. Wystąpią Antonina Wiśniewska (mezzosopran), Małgorzata Przyborowska (sopran), Dorota Artykiewicz-Skrla (pianino), Mikołaj Ostrowski. Wcześniej odbędzie się spacer Tajemnice Bażantarni.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!


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