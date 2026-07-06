Dni Morza 2026 w Elblągu

W dniach 10–12 lipca 2026 roku w Elblągu odbędą się Dni Morza - wydarzenie z pokazami sportów wodnych koncertami, atrakcjami dla rodzin, strefą chill-out oraz gastronomią.

Program rozpocznie się w piątek na Bulwarze Zygmunta Augusta, gdzie zaplanowano strefę chill-out, występ Rafała Zielińskiego Solo oraz wieczorny DJ set. W sobotę odbędzie się VI Festiwal Sportów Wodnych z pokazami flyboard, przejażdżkami po rzece Elbląg i koncertami szantowymi. Wieczorem uczestnicy będą mogli wziąć udział w gawędach żeglarskich, nocnym pokazie flyboard oraz DJ secie.

Niedziela upłynie pod znakiem rodzinnych atrakcji. Przy Katedrze zaplanowano Strefę Morskich Animacji – zabawy dla dzieci, a na scenie przy Bulwarze wystąpią zespoły szantowe Własny Port i Trzy Majtki.

Przez cały weekend działać będzie również strefa gastronomiczna.