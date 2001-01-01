Działki w prezencie od KOWR-u

Miasto przejmuje od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość przy ulicy Zbigniewa Herberta. Kilka działek składa się na niespełna 5 ha terenu.

Podkreślmy od razu, że mowa o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości. Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej, mowa o terenie, który zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod drogi publiczne. To właściciel nieruchomości, czyli KOWR, zwrócił się z propozycją przekazania jej miastu. "Szczegółowe warunki nabycia nieruchomości zostaną określone w Porozumieniu".

Te działania mogłyby wpisać się w plany miasta, by połączyć al. Jana Pawła II w ulicę Fromborską. Jak już pisaliśmy, w 2023 roku kosztem ok. 830 tys. zł powstała droga z płyt betonowych (zob. zdjęcie) od alei Jana Pawła II do nowo budowanego na Modrzewinie Północ osiedla. Ta tymczasowa droga – w tym samym standardzie (płyty betonowe, 6 metrów szerokości) ma być przedłużona do ul. Fromborskiej z wylotem na wysokości ul. Iwaszkiewicza w Zajeździe. Zapytaliśmy, czy nabycie działek jest z tymi planami związane. Póki co nie ma w tej sprawie konkretnych ustaleń.