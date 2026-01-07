Dziesięć milionów na mieszkania do wynajęcia

Pasłęk otrzymał niemal 10 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań na wynajem. Jakie będą zasady składania wniosków i kryteria ich naboru, mieszkańcy mają się dowiedzieć na spotkaniu 29 stycznia.

Pieniądze z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego Pasłęk przeznaczy na sfinansowanie budowy mieszkań na wynajem w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. W lutym pasłęccy radni podejmą uchwałę określającej zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu tych lokali. Uchwała będzie regulowała miedzy innymi dodatkowe kryteria pierwszeństwa, zasady oceny punktowej wniosków i wysokość kaucji zabezpieczającej umowę najmu. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie naboru wniosków. Wcześniej odbędą się dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców.

- Będą one poświęcone zasadom składania wniosków oraz kryteriom naboru. Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 stycznia o godz. 16 w Urzędzie Miejskim w Pasłęku - czytamy komunikacie UM w Pasłęku.

Budowa mieszkań planowana jest przy ul. Partyzantów, na działkach o łącznej powierzchni ok. 8 tys. m kw. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstaną 54 mieszkania, 54 komórki lokatorskie i 54 miejsca parkingowe oraz plac zabaw dla dzieci.

- Mieszkania będą zlokalizowane w trzykondygnacyjnych budynkach, a ich powierzchnia wyniesie od 36,40 do 72,45 m kw. Lokale zostaną oddane w standardzie „pod klucz”. Oferta skierowana jest do osób posiadających zdolność czynszową, jednak takich, których dochody nie pozwalają na uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup własnego mieszkania – czytamy w informacji UM w Pasłęku.

Na jakim etapie jest obecnie inwestycja? W czerwcu ubiegłego roku zatwierdzono projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą, w tym parkingiem naziemnym, wiatami śmietnikowymi, rowerowniami oraz zbiornikiem retencyjnym.

Jak informuje gmina Pasłęk, przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie ogłoszony przez SIM KZN Warmia i Mazury Sp. z o.o. po podpisaniu umowy o kredyt SBC (preferencyjne kredyty z programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego), której finalizacja planowana jest w pierwszym kwartale 2026 roku.