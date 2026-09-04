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EPEC: Dofinansowanie jest, wykonawcy jeszcze nie ma

 Elbląg, Widok na Elbląg, na pierwszym planie komin ciepłowni przy ul. Dojazdowej
Widok na Elbląg, na pierwszym planie komin ciepłowni przy ul. Dojazdowej (fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

EPEC pozyskał 10 mln złotych dofinansowania z funduszy unijnych na modernizację ciepłowni przy ul. Dojazdowej. Nadal jednak nie wiadomo, kto te prace wykona. Trwają negocjacje rynkowe.

Pieniądze miejska spółka pozyskała z Krajowego Planu Odbudowy, z konkursu dotyczącego inwestycji w źródła ciepła. Projekt, o czym już pisaliśmy, przewiduje m.in. modernizację trzech kotłów, by mogły spalać biomasę zamiast węgla, a także modernizację pozostałej istniejącej tu infrastruktury, w tym magazynów. A to wszystko w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Moc zmodernizowanej instalacji ma wynieść 40 megawatów.

EPEC zakładał, że inwestycja będzie kosztowała ok. 29 mln zł, ale jedyna złożona w przetargu oferta została wyceniona na ponad 73 mln zł. Przetarg unieważniono, od kilku tygodni trwają negocjacje rynkowe z potencjalnymi wykonawcami. W międzyczasie EPEC czekał na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dofinansowania na tę inwestycję. Wyniosło ono 10,6 mln zł, umowę z NFOSiGW już podpisano.

Jak informuje EPEC, „głównym celem inwestycji jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła systemowego w Elblągu oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego miasta”. Spółka wymienia konkretne korzyści, jakie ma ona przynieść: m.in. zmniejszyć emisję dwutlenku węgla (o 43 tysiące ton na rok), produkcję co roku 320 tysięcy gigadżuli energii cieplnej ze źródeł odnawialnych czy też wprowadzić oszczędności w zużyciu energii na poziomie 110 tys. megawatogodzin na rok.

Co ciekawe, we wniosku do NFOŚiGW spółka założyła, że inwestycja będzie gotowa do 31 października 2027 roku. Tymczasem nadal nie wiadomo, kto ją zrealizuje. EPEC już raz przedłużył termin negocjacji rynkowych – do 4 września, w miniony czwartek ogłosił, że zmienia zasady prowadzenia konsultacji, dopuszczając możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w ciepłowni. Zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje wnioski w tej sprawie do 22 września, a wizja lokalna ma się odbyć do 30 września.

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Kto przygotowywał inwestycje. To kompromitacja organów spółki. Ciekawe Pan Prezydent ?
  • Powiem tak. Jeżeli nikt więcej nie wystartował w przetargu to widocznie modernizacja ciepłowni nie jest jakimś łakomym kąskiem na rynku. Takie roboty wykonuje kilka firm w Polsce i myślę że ciężko będzie znaleźć wykonawcę mieszczącego się w kosztorysie. Firmy wiedząc jaka jest sytuacja zamawiającego często stawiają warunki właśnie finansowe. Realizacja - rok? Wydaje się nie do wykonania. Dlatego pewnie też cena za ekspresowe tempo robót (np. dwie zmiany pracy). W tych czasach wszystko kosztuje. Może warto wyciągnąć na przyszłość wnioski przy przygotowaniu kosztorysów inwestorskich?....
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    Emerytowany inżynier(2026-09-04)
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