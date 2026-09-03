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Mieszkańcy: Czy ptaki uchronią dyrekcję szpitala przed odpowiedzialnością w razie tragedii? (wracamy do tematu)

 Elbląg, Zdjęcia nadesłane przez mieszkańców
Zdjęcia nadesłane przez mieszkańców

W nawiązaniu do opublikowanego na portElu stanowiska Szpitala Miejskiego w sprawie martwych drzew przy ulicy Prusa, jako okoliczni mieszkańcy pragniemy odnieść się do argumentacji władz placówki. Z uwagą zapoznaliśmy się z wyjaśnieniami dotyczącymi trwającego okresu lęgowego ptaków oraz oczekiwania na decyzje konserwatora zabytków. Sytuacja wymaga jednak natychmiastowego działania, a nie zasłaniania się biurokracją – piszą mieszkańcy ul. Prusa.

Problem, o którym mówimy, nie jest hipotetyczny. Jako dowód na to, że zagrożenie jest realne i stale postępuje, wystarczy spojrzeć na teren przyszpitalny. Do dziś leży tam zwalone drzewo z 1 września. Co więcej, obok znajdują się pocięte na paliki pozostałości innego martwego drzewa, które samoistnie runęło kilka miesięcy temu. Wtedy – na całe szczęście – upadło ono na teren parku i nikomu nic się nie stało. Pytanie brzmi: jak długo władze szpitala zamierzają liczyć na łut szczęścia?

Szczerze podziwiamy dyrekcję za mocne nerwy. Decyzja o zwlekaniu z wycinką przez kolejne półtora miesiąca, w obliczu rozpoczynającej się jesieni, intensywnych opadów i porywistych wiatrów, to igranie z ludzkim życiem. Wystarczy przyjrzeć się sytuacji gołym okiem: na całkowicie suchych, pozbawionych kory i liści drzewach ptaki raczej nie mają swoich gniazd. Uprzejmie prosimy decydentów o odbycie krótkiego spaceru wzdłuż własnego ogrodzenia i osobiste zweryfikowanie tego stanu rzeczy. Czy w razie tragedii argument o ochronie ptaków uchroni władze placówki przed prokuratorem?

Naszym obowiązkiem jest przypomnienie, że procedury administracyjne nie zwalniają właściciela terenu z odpowiedzialności za ludzkie życie. Jeśli dojdzie do nieszczęścia, zastosowanie znajdą bezwzględne przepisy:

  • Art. 160 § 1 Kodeksu karnego: „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
  • Art. 415 Kodeksu cywilnego: Zgodnie z tym przepisem podmiot odpowiedzialny za szkodę ma obowiązek jej naprawienia, co wiąże się z kosztami odszkodowań za zniszczone mienie lub utratę zdrowia.

Teren wokół przyszpitalnego muru to obecnie tykająca bomba. Każdego dnia narażone są tam konkretne grupy osób:

  • W przyszpitalnym parku odbywają się zajęcia na powietrzu dla pacjentów w ramach rehabilitacji.
  • Od strony ulicy Prusa, na pasie trawnika pod murem, dorośli i dzieci codziennie wyprowadzają psy.
  • Bezpośrednio pod uschniętymi konarami parkują samochody nie tylko mieszkańców pobliskim budynków, ale także pacjentów szpitala oraz młodzieży z pobliskiego technikum.
  • Ze względu na wysokie krawężniki i nierówny chodnik, poboczem jezdni często zmuszone są spacerować osoby starsze.

Polskie prawo pozwala na zastosowanie trybu awaryjnego w sytuacjach nagłego zagrożenia (tzw. złomy i wywroty), z pominięciem standardowych terminów. Jesteśmy ponadto głęboko przekonani, że w obliczu tak ewidentnego niebezpieczeństwa, Wojewódzki Konserwator Zabytków bez wątpienia stanie na wysokości zadania i w trybie pilnym przyspieszy swoje decyzje, nie opóźniając działań ratunkowych.

Kiedy kolejna wichura lub promyk jesiennego słońca (jak to miało miejsce 1 września) połamie kolejne konary, na szukanie wymówek i pisanie wniosków będzie już za późno.

Z wyrazami szacunku,

Mieszkańcy kamienic przy ul. Prusa

(dane do wiadomości redakcji)


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Tragedia dla tego miasta było i jest wpuszczenie KOwców do ratusza.
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    1
    łajemsijej(2026-09-03)
  • No chwila moment, przecież te drzewa w jeden dzień nie zmarły. Można było spokojnie wyciąć poza sezonem lęgowym.
  • Ludzie dajcie im szansę!!! Wytną to co maja wyciąć i nikt nie zginął i nie zginie. To się już robi jak serial Jabłczyńskiej z Szelągowską. Napisali że teraz nie mogą bo są takie a nie inne przepisy. Specustawą tego nie mogą zrobic bez jej uprzedniego procedowania.
  • Czy ptaki rzeczywiście nie mają innych pomysłów, jak rozmnażać się i zakładać lęgowiska na tych suchych drzewach! Dyrekcjo Szpitala Miejskiego - nie ośmieszaj się! Daliście d... i jest okazja, żeby wyjść z twarzą! Do roboty! Czasu coraz mniej!!!
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    1
    dendrolog dziadek stefe(2026-09-03)
  • Byłem tam na wizji lokalnej i na dzień dzisiejszy nie wypatrzyłem tam gniazd.. jakiś mały ptaszek przeleciał...
  • Mały ptaszek powiadasz i nie ma tam gniazd ale są dziuple a w tych dziuplach malutkie ptaszki wyklute...
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