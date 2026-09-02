Zawał za bramą. Karetka nie mogła wjechać na Dębicę

Zawał na cmentarzu Dębica, zamknięta brama i karetka, która nie mogła wjechać. Ratownicy musieli pokonać pieszo około kilometra, niosąc sprzęt do ciężko chorej, starszej kobiety. Jej bliscy pytają, dlaczego w miejscu, gdzie może dojść do zagrożenia życia, służby ratunkowe nie mają zapewnionego natychmiastowego dostępu. Administracja cmentarza zapewnia nas, że potraktuje to zdarzenie poważnie i przeanalizuje możliwość rozwiązania problemu.

Ratownicy szli kilometr pieszo

Babcia naszego Czytelnika zasłabła na cmentarzu Dębica. Wezwano pogotowie ratunkowe, jednak karetka nie mogła wjechać na teren nekropolii, ponieważ brama była zamknięta. Pieszo, niosąc sprzęt, ratownicy pokonali kilometrowy dystans, który dzielił ich od kobiety. Okazało się, że ma ona zawał serca.

- W przypadku zawału każda sekunda decyduje o życiu. Takie opóźnienie mogło skończyć się tragicznie. Z rozmowy z pracownikiem cmentarza wynikło, że to wcale nie była pierwsza taka sytuacja i to jest najbardziej wstrząsające. Wcześniej dochodziło już do zdarzeń, w których zamknięta brama opóźniała pomoc, a pacjenci cierpieli przez te zaniedbania. Problem wciąż nie został rozwiązany – napisał w liście do naszej redakcji pan Piotr, wnuczek kobiety.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 23 sierpnia i jak nam wyjaśnił Zarząd Zieleni Miejskiej, który zarządza cmentarzami Dębica i Agrykola, brama wjazdowa była wówczas zamknięta zgodnie z regulaminem.

Bo taki jest regulamin

Czy na dużych cmentarzach służby ratunkowe powinny mieć zapewniony stały i łatwy wjazd? W pełni uzasadnione wydaje się to pytanie naszego Czytelnika. Zasady korzystania z cmentarzy komunalnych w Elblągu, w tym otwierania i zamykania bram wjazdowych, określa regulamin, który wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu we wrześniu 2024 roku. Zgodnie z nim bramy wjazdowe na cmentarz otwarte są w godzinach, w których czynne jest Biuro Administracji Cmentarzy. Czynne jest ono codziennie, poza niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy w następujących godzinach: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.00 - 15.00, w środy w godz. 7.00 - 17.00, w soboty w godz. 8.00 - 13.00.

- Zamknięta brama wjazdowa w niedzielę była zatem sytuacją zgodną z zasadami określonymi w wyżej wymienionym regulaminie. Zamykanie bram po godzinach pracy Wydziału Administracji Cmentarzy wynika ze względów porządkowych i bezpieczeństwa. Ma na celu uniemożliwienie niekontrolowanego wjazdu pojazdów, w tym samochodów wykorzystywanych do prac kamieniarskich, a także ograniczenie ryzyka kradzieży i wywozu elementów zabudowy cmentarnej – czytamy w mailu przesłanym nam przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Będzie analiza

Administrator cmentarza zapewnia nas, że opisane przez pana Piotra wydarzanie potraktuje poważnie i przeanalizuje „istniejące rozwiązania techniczne i organizacyjne”. Dodajmy, że niektóre duże nekropolie komunalne w Polsce posiadają bramy wjazdowe wyposażone w zamki uniwersalne, aby w razie nagłego zdarzenia (pożar, zasłabnięcie odwiedzającego, konieczność wjazdu karetki lub wozów bojowych) służby ratunkowe nie traciły czasu. Są też prostsze rozwiązania: w Słupsku, gdzie na Cmentarzu Starym miała miejsce podobna sytuacja jak opisywana przez pana Piotra, od tamtej pory klucz do bramy jest na stałe w tamtejszej stacji pogotowia.