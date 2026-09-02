Szpital reaguje w sprawie drzew (wracamy do tematu)

Po interwencji Czytelników z ul. Prusa i nagłośnieniu sprawy przez media, dyrekcja Szpitala Miejskiego obiecuje, że usunie drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu. Mieszkańcy muszą jednak jeszcze na to trochę poczeka. Dlaczego?

O uschniętym drzewie, które spadło na zaparkowane przy szpitalnym ogrodzeniu auto, nasi Czytelnicy napisali we wtorek. Ich list opublikował m.in. portEl.pl

- Nasze prośby i ostrzeżenia są ignorowane, a po każdej burzy czy większej ulewie na jezdnię i chodnik spadają potężne, suche gałęzie. Miejsce to jest stale uczęszczane – parkują tu mieszkańcy, pacjenci szpitala, a także uczniowie pobliskiego Technikum Mechanicznego – napisali do nas mieszkańcy ul. Prusa. - To, przed czym ostrzegaliśmy od miesięcy, niemal wydarzyło się dzisiaj.1 września, punktualnie o godzinie 9, kiedy ulica była pełna młodzieży zmierzającej na rozpoczęcie roku szkolnego, doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Ogromny konar uschniętego drzewa runął prosto na zaparkowany samochód. Zniszczone auto należy do pacjenta szpitala – starszego pana poruszającego się o kulach (z nogą w ortezie), który zaledwie chwilę wcześniej opuścił mury placówki. (fot. Czytelnik)

W tej sprawie interweniowaliśmy zarówno w Szpitalu Miejskim, jak i Zarządzie Dróg. W środę otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania, przesłane przez Jacka Wójcika, zastępcę dyrektora Szpitala Miejskiego w Elblągu.

- Wycinka drzew jest możliwa tylko poza okresem lęgowym ptaków, to znaczy od 16 października do 28 lutego. Ponadto teren Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22 podlega nadzorowi ze strony Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Dlatego wszelka ingerencja w drzewostanie musi być uzgodniona z Delegaturą w Elblągu. – wyjaśnia Jacek Wójcik. I dodaje: - W chwili obecnej trwają prace nad inwentaryzacją drzew do wycinki. Przypomnę, że aktualnie Szpital Miejski św. Jana Pawła II znajduje się w czterech lokalizacjach i obejmuje obszar ponad 10 hektarów. Ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona kilka lat temu wykazała w tym terenie około 2000 drzew. W związku z powyższymi uwarunkowaniami informuję, że Szpital z chwilą uzyskania pozwolenia na wycinkę usunie drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia po 15 października 2026 roku.

Z kolei Urząd Miejski poinformował naszą redakcję, że "bezpośrednio do Urzędu nie wpływały interwencje w tej sprawie. Jedną – 30 marca 2026 roku odnotowała Straż Miejska.

- Gmina, jako właściciel terenu już w lipcu ubiegłego roku wydała szpitalowi zgodę na wycinkę 19 drzew, w tym 7 drzew iglastych, rosnących wzdłuż ogrodzenia przy ul. Prusa. Zgoda ta jest niezbędna do ubiegania się o pozwolenie konserwatora zabytków na wycinkę. Otrzymaliśmy informację, że szpital przygotowuje wniosek do odpowiednich służb - napisała w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Do sprawy wrócimy.