Mistrzowskie starcie Startu

- Pierwszy mecz sezonu to zawsze wielkie emocje i chęć pokazania się z jak najlepszej strony. Ciężko pracowałyśmy przez wakacje, dlatego nie możemy doczekać się pierwszego gwizdka - mówi kapitan Energi Startu Elbląg Klaudia Grabińska przed piątkowym pojedynkiem inaugurującym sezon 2026/2027. Zobacz film.

W piątkowy wieczór (4 września) szczypiornistki Startu rozegrają swój pierwszy w tym sezonie. Rywalem naszej drużyny będzie najlepsza ekipa w kraju, która od kilku lat nie daje sobie odebrać mistrzostwa. Zagłębie Lubin dowodzone przez Bożenę Karkut przyjedzie do naszego miast w roli zdecydowanego faworyta i Elblążanki zdają sobie sprawę, że czeka je bardzo ciężki mecz.

- Przed nami spore wyzwanie, ponieważ zmierzymy się z mistrzyniami Polski. Zagłębie to mocny przeciwnik i dobrze ułożony zespół, dlatego najważniejsze dla nas będzie popełnienie jak najmniejszej ilości błędów oraz jakość w obronie. Pierwszy mecz sezonu to zawsze wielkie emocje i chęć pokazania się z jak najlepszej strony. Ciężko pracowałyśmy przez wakacje, dlatego nie możemy doczekać się pierwszego gwizdka. Wierzę w mój zespół i wiem że jesteśmy w stanie podjąć równa walkę z każdym. Zachęcam wszystkich do przyjścia na hale, emocji nie zabraknie - powiedziała Klaudia Grabińska.

Jak powiedziała kapitan Startu, zawodniczki miały dość ciężki okres przygotowawczy, pojawiły się nowe elementy w ofensywie, a przede wszystkim w obronie, których opanowanie wymagało bardzo dużo pracy. Nasza drużyna rozegrała kilka meczów kontrolnych, wygrała turniej w Elblągu, a także w Piotrkowie Trybunalskim. gdzie pokonała aktualnego brązowego medalistę MP. Ostatnim sprawdzianem był sparing w Gnieźnie, który miał dwie zupełnie odmienne połowy.

Z kolei Miedziowe rywalizowały m.in. z Kobierzycami, reprezentacją Korei Południowej, beniaminkiem Superligi czy Piotrcovią. Zawodniczki Zagłębia mają już za sobą pierwsze ważne starcie w tym sezonie, kilka dni temu walczyły o Superpuchar Polski z Lubliniankami. Pojedynek wygrały rywalki, jednak dopiero po rzutach karnych. Drużyna Bożeny Karkut przyjedzie do Elbląga z zamiarem powetowania sobie tej porażki, jednak trenerka Startu zapowiada, że jej zawodniczki dadzą z siebie wszystko.

- Przed nami pierwszy mecz sezonu i od razu bardzo wymagające spotkanie. Trafiamy na aktualnego mistrza Polski, więc doskonale wiemy, jak trudne zadanie przed nami. Ale właśnie na takie mecze czeka się najbardziej. Chcemy rozpocząć sezon z energią, odwagą i przede wszystkim walczyć o każdą piłkę. Zdajemy sobie sprawę z klasy przeciwnika, ale nie zamierzamy wychodzić na parkiet z żadnymi kompleksami. Zrobimy wszystko, żeby przed własną publicznością pokazać charakter i dać z siebie maksimum - powiedziała Magdalena Stanulewicz, trener elbląskiej drużyny.

Piątkowy pojedynek w hali przy al. Grunwaldzkiej rozpocznie się o godz. 18. Organizatorzy zapowiadają specjalne atrakcje dla wszystkich kibiców, DJ DMC Kosa zadba o muzyczną oprawę, w przerwie zatańczą cheerlederki Cadmans, na najmłodszych (już od godz. 16) czekać będzie specjalna strefa gier i zabaw wraz z animatorami z Wszystko Gra. Zachęcamy do zakupu biletów i karnetów poprzez stronę www.abilet.pl

Sponsor Tytularny: Energa z Grupy ORLEN

Sponsorzy Strategiczni: Miasto Elbląg, Warmia i Mazury

Sponsorzy Oficjalni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Partnerzy Oficjalni: WGN Nieruchomości, ACOTANK, Acoustics, Jankowiak, MOP83, Powiat Elbląski, Klimat-EL, Daikin, Instalatorstwo Elektryczne Marian Piórkowski, Wodnik, Opegieka

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