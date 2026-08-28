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Nareszcie weekend. Problemy osiedlowe i sjesta w parku

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Stowarzyszenie Salka zaprasza na wernisaż wystawy Emilii Kapłon pt. “Problemy osiedlowe”. Odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Elblągu, przy ul. Junaków 3c, 28 sierpnia o godzinie 19.

 

29 sierpnia o godz. 10 w Wiśniewie odbędzie się spacer historyczny. Tym razem będzie połączony z piknikiem charytatywnym, z którego cały dochód przeznaczony będzie dla mieszkańców jako cegiełka na budowę świetlicy. Program wydarzenia jest tutaj.

 

Również 29 sierpnia odbędzie się spacer z przewodnikiem PTTK „Niezauważalne obiekty krajoznawcze Elbląga”; prowadzi Jolanta Kałabun, zbiórka przy siedzibie PTTK, godz. 10.

 

29 sierpnia 2026 r. (godz. 15-20) Plac Katedralny w Elblągu ponownie stanie się miejscem spotkania ludzi, których łączy pragnienie dobra, nadziei i żywej wiary. Tegoroczna edycja Jasnej Strony Miasta odbędzie się pod hasłem: „Wstań i świeć!". Więcej tutaj.

 

Kolejna Sjesta w Parku Modrzewie odbędzie się 30 sierpnia w godz. 14-18. Projekt realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg. Ten festyn to sport, rekreacja, animacje dla dzieci, zabawy i tak dalej - program można znaleźć tutaj.

 

Zobacz też, co na ten tydzień przygotowała Biblioteka Elbląska, a co MOSiR.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!


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