Przebiegnie 237 km na raz dla elbląskiego hospicjum

237 kilometrów, jeden człowiek i ważny cel. Ppłk Damian Krysztofiak z 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej zamierza przebiec cały Główny Szlak Warmiński. Nie chodzi jednak o rekord ani sportową sławę. Swój wysiłek chce zamienić na realną pomoc dla elbląskiego hospicjum.

Główny Szlak Warmiński to nazwa nadana 237-kilometrowemu odcinkowi czerwonego Szlaku Kopernikowskiego, który prowadzi przez historyczną Warmię - od Olsztyna do Kępek nad Nogatem. Z tym dystansem zmierzy się Braniewianin Damian Krysztofiak i będzie to bieg charytatywny, dedykowany Hospicjum Elbląskiemu im. dr Aleksandry Gabrysiak. Start zaplanowano na 23 października o godz. 6 z olsztyńskiej starówki. Metą są Kępki nad Nogatem w gminie Nowy Dwór Gdański.

- Pomysł na pokonanie Głównego Szlaku Warmińskiego zrodził się parę lat temu. Ten dystans jest podzielony na odcinki 50 km, 100 km oraz 237 km, czyli całość. Miałem już okazję przebiec odcinek 50 km i aktualnie posiadam na nim rekord. W tym roku postanowiłem, że zrobię całość, ale nie chciałem, żeby to było puste bieganie kilometrów. Chciałem znaleźć cel, któremu by ten bieg przyświecał. Dzięki znajomym Marcie i Łukaszowi tym celem będzie Hospicjum Elbląskie – mówi Damian Krysztofiak.

Swój wysiłek Braniewianin chce zamienić na realną pomoc dla hospicjum.

- Akcję może wesprzeć każdy, wpłacają tyle, ile może na konto Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego. W tytule przelewu proszę napisać „237 km nadziei” – zachęca pan Damian.

Można również dołączyć do niego na trasie i przebiec wspólnie chociażby niewielki dystans.

- Będę mieć przy sobie lokalizator GPS, więc na żywo, bez problemu, będzie można mnie „śledzić” – mówi Damian Krysztofiak.

Trasa, którą planuje przebiec ppłk Damian Krysztofiak

Obecny rekord biegowy Głównego Szlaku Warmińskiego to 36 godzin.

- Chcę to zrobić znacznie szybciej, celuję nawet poniżej 30 godzin. Przy tym przy dystansie nie zamierzam spać w ogóle. Przy dłuższych dystansach, które trwają powyżej dwóch dób, sen jest wskazany. Tutaj nie jest konieczny. Mam założony cel czasowy, jaki chcę osiągnąć i będę się go trzymał. Na bieżąco będziemy (pan Damian będzie korzystał z zewnętrznej pomocy logistycznej, technicznej i żywieniowej - red. ) reagowali, jeśli coś nie będzie szło zgodnie z planem. Generalnie tempo może wydawać się dosyć szybkie: do 100 km między 5 a 6 minut na kilometr. Pierwszą setkę planuję zrobić maksymalnie 11 godzin – mówi Damian Krysztofiak.

Jest on doświadczonym biegaczem i ma na swoim koncie wiele biegów ultra, m.in. wicemistrzostwo Polski w formule backyard ultra. Podkreśla, że do biegu jest dobrze przygotowany fizycznie.

- W moim przypadku, w tak długim dystansie, najtrudniejszą sprawą jest mental – trzeba sobie tłumaczyć, żeby biec dalej. Akurat w biegu dla hospicjum nie będzie z tym problemu, ponieważ cel jest zacny. W głowie będzie myśl, że nie biegnę dla siebie, tylko dla kogoś. Powinno być łatwiej, przynajmniej tak sobie teraz tłumaczę – mówi Damian Krysztofiak.

Dlaczego pobiegnie na rzecz elbląskiego hospicjum?

- Mamy w rodzinie doświadczenia związane z tym hospicjum. O osobach, które tam pracują można mówić jedynie same dobre rzeczy. Takich placówek potrzebowalibyśmy znacznie więcej, a ilość pacjentów, które oni mogą przyjąć, niestety jest ograniczona. Chcemy im po prostu pomóc. Bieg „237 km nadziei” to nadzieja na godną, profesjonalną opiekę – mówi pan Damian.

Numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, na który można wpłacać datki, znajdziecie w tym linku. W tytule przelewu prosimy wpisać: 237 km nadziei.