Kawałek Lwowskiej za milion

18 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyły się przetargi na nieruchomości przy ul. Lwowskiej. W kolejnym już podejściu do ich sprzedaży znalazł się chętny na jedną z pięciu działek oddanych pod młotek.

Przypomnijmy. Miasto próbuje sprzedać tereny przy ul. Lwowskiej (to m. in. pola, leżące tuż przy drodze na Tolkmicko i ścieżce rowerowej do Krasnego Lasu) od 2023 roku. Teren sąsiaduje z osiedlem domów jednorodzinnych przy ul. Wileńskiej.

Dotychczas odbyły się dwa przetargi, które nie wzbudziły zainteresowania inwestorów. Niedawno ogłoszono nowe postępowania w tej sprawie, w których na sprzedaż wystawiono działki o łącznej powierzchni prawie 3 hektarów i wartości ok. 9 mln złotych netto. Nieruchomości są sprzedawane w ramach trzech postępowań, dwie działki mają dodatkowy udział w sąsiednich nieruchomościach. Przetarg zobowiązuje nabywców nieruchomości do rozpoczęcia zabudowy do 31 grudnia 2029 r. i jej zakończenia do 31 grudnia 2031 r.

Jedna z oferowanych przez miasto działek znalazła dzisiaj (18 sierpnia) nabywcę. Teren o wielkości 3 tys. m kw. był wystawiony za 865 tys. zł plus VAT. Firma Kompleksbud Tomasz Kopczyński z Sierakowa w gminie Raciąż zaoferowała za niego okrągły milion zł netto. W licytacji brały udział trzy firmy.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tej części Elbląga jest ona przeznaczona pod zabudowę usługową. Przedstawiciel firmy, dopytywany przez naszą redakcje, nie chciał na razie zdradzić, co ma na tej działce powstać.