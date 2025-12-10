Nagrodzono najaktywniejszych wolontariuszy

Magdalena Bierońska, uczennica Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu została laureatką pierwszego miejsca w konkursie Barwy Wolontariatu. Nagrody i wyróżnienia najaktywniejszym wolontariuszom wręczono podczas uroczystej gali w Ratuszu Staromiejskim. Zdjęcia

Pierwsze miejsce w konkursie „Barwy Wolontariatu” przypadło uczennicy Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu Magdalenie Bierońskiej, która pomaga między innymi osobom w kryzysie bezdomności.

- Magda rozwija swoje pasje i zaangażowanie poprzez współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu, gdzie regularnie uczestniczy w spotkaniach, wydarzeniach miejskich i akcjach na rzecz osób samotnych i bezdomnych. Jej empatia i umiejętność słuchania sprawiają, że ludzie czują się przy niej zauważeni i zrozumiani. Regularnie w każdy piątek uczestniczy w wydarzeniach na rzecz osób w kryzysie bezdomności organizowanych na placu dworcowym przez stowarzyszenie Teen Challenge w Elblągu, wydaje posiłki potrzebującym. Od lat Magda wspiera także inicjatywy organizowane przez Fundację Wolne Miejsce Oddział w Elblągu. Bierze udział w przygotowywaniu Śniadań Wielkanocnych oraz Wigilii dla osób samotnych i w kryzysie bezdomności – tak organizatorzy gali opisują jej działalność jako wolontariuszki.

Laureatem drugiego miejsca w konkursie Barwy Wolontariatu został Romana Virich, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu, a trzeciego Martyna Jarczewska z II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu.

Roman Virich współpracuje z wieloma instytucjami w Elblągu, w tym z Regionalnym Centrum Wolontariatu, Hospicjum Elbląskim, Stowarzyszeniem Amazonek, Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą nr 5 oraz Domem Pomocy Społecznej „Niezapominajka”. Martyna Jarczewska uczestniczy w akcjach charytatywnych, takich jak kiermasze, „Kartki dla Julki” czy wsparcie Elbląskiego Hospicjum. Organizuje i współprowadzi wydarzenia szkolne, m.in. bale charytatywne, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z autorskim teleturniejem „Jaka to melodia?

Koordynatorem Roku Korpusu Solidarności została Anna Wawrzyniak. Podczas gali Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek wręczyło też nagrody w konkursie na najlepsze hasło promujące zdrowie, które uczniowie elbląskich szkół prezentowali podczas marszu Kocham Cię Życie 18 października.

- Dziękuję wam za uśmiech, dobro i zaangażowanie. Za to, że inspirujecie innych i udowadniacie, że nawet drobne gesty potrafią zmieniać świat. Każdy z was tworzy realną wartość, taką, której nie da się zmierzyć, ale którą widać w ludzkich oczach i codziennych historiach. Życzę wam nieustającej satysfakcji z wykonywanej pracy, siły do podejmowania kolejnych wyzwań oraz wielu pięknych chwil w gronie osób, którym pomagacie i które spotykacie na swojej drodze - napisał w liście do wolontariuszy Michał Missan, prezydent Elbląga, który odczytano podczas gali.

Nagrody wręczono 9 grudnia w Ratuszu Staromiejskim.