Nie żyje Elżbieta Szczesiul-Cieślak

- Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 74 lat odeszła od nas Elżbieta Szczesiul-Cieślak, wieloletnia redaktor naczelna „Razem z Tobą” - poinformował portal na swoim profilu społecznościowym.

" Elżbieta to przede wszystkim osoba o ogromnym sercu, wrażliwości i oddaniu drugiemu człowiekowi. Jej odejście pozostawia w naszej redakcji i w sercach wielu jej wychowanków ze świata elbląskich mediów (ale i nie tylko) bolesną pustkę. Jak przekazała rodzina, uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 13 grudnia 2025 roku, o godzinie 13:00 w kościele w Łopusznej. Żegnamy Elżbietę z głębokim smutkiem, ale także z wdzięcznością za lata pracy, pasji i troski, którymi obdarzała wszystkich wokół " - czytamy na portalu "Razem z Tobą".