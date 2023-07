Konsultują, jak ma rozwijać się region elbląski

Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, (autor Fot. FredAN)

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dwóch ważnych strategii, które mają przyczynić się do rozwoju Elbląga i sąsiednich gmin. Mieszkańcy swoje uwagi do obu dokumentów mogą składać do 9 sierpnia.

Pierwsza ze strategii dotyczy wspólnego ponadlokalnego rozwoju samorządów, które leżą w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. Mowa o Elblągu, gminach: Elbląg, Tolkmicko, Frombork, Braniewo (miasto i gmina), włączono też do tych prac gminę Rychliki oraz powiat elbląski i braniewski. A to wszystko pod wspólnym tytułem „Bliżej Bałtyku 2030”. Chodzi m.in. o inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, turystyczną, edukacyjną (m.in. powstawanie nowych przedszkoli), ścieżki rowerowe, recykling odpadów, a także o zwiększenie udziału mieszkańców i turystów w życiu tego regionu. Strategia przewiduje wiele działań, których liderem ma być Elbląg. Środki na ich realizacje mają być pozyskiwane z funduszy unijnych, rządowych, wojewódzkich, budżetów poszczególnych samorządów i z funduszy prywatnych. Autorzy strategii wskazują, że w sumie zadania wskazane w strategii będą wymagać do 2030 roku łącznych nakładów w wysokości ok. 650 mln złotych. Ze szczegółowymi zapisami strategii „Bliżej Bałtyku 2030” można zapoznać się tutaj. Do 9 sierpnia mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do dokumentu w trwających właśnie konsultacjach społecznych. Do 9 sierpnia potrwają także konsultacje społeczne w sprawie drugiej regionalnej strategii tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego Elbląg oraz gminy: Elbląg, Tolkmicko, Milejewo, Markusy, Gronowo Elbląskie, Pasłęk i Młynary. Do prac włączono też Starostwo Powiatowe w Elblągu. „W ramach prac nad opracowaniem dokumentu partnerzy listu intencyjnego mieli możliwość zgłoszenia swoich propozycji na realizację projektów. Łącznie zebrano 103 projekty, z których wyodrębniono obszary tematyczne/wiązki projektowe istotne dla rozwoju MOF Elbląga, w tym poprzez realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także projekt strategiczny pn. „Rozwój portu morskiego w Elblągu” – czytamy w strategii. W kwestii portu w strategii wpisano m.in. takie inwestycje jak budowa obrotnicy, budowa terminala nr 2, pogłębienie toru wodnego, budowę ekomariny, przebudowę ulicy Portowej. Wyceniono je w sumie na 207 mln złotych. Pozostałe projekty zgłoszone do strategii przez poszczególne samorządy pogrupowano w kilka kategorii: termomodernizacja (23 mln euro), mobilność (rozwój komunikacji zbiorowej, 50 mln euro), usługi społeczne (16 mln euro) i placówki oświatowe (4,7 mln euro). Samorządy będą ubiegać się o środki na inwestycje mi.n. z funduszy unijnych, rządowych i wojewódzkich. Część środków jest już przyznana w ramach tak zwanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To ok. 50 mln euro dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027. O pieniądze na konkretne projekty samorządy będą ubiegać się w konkursach. Pełna wersja strategii MOF oraz formularz, na którym można zgłaszać swoje uwagi do zapisów strategii, są dostępne tutaj.

RG