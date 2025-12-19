- Budowa półtorakilometrowej trasy z dwoma zwodzonymi mostami nad Szkarpawą i Wisłą Królewiecką oraz poprowadzenie jej po wschodniej stronie Rybiny to główne założenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, dotyczące nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 502. Zamawiający twierdzi, że obwodnica odkorkuje żuławską miejscowość. Innego zdania są mieszkańcy, którzy sprzeciw wobec planowanej inwestycji wyrazili podczas spotkania w tamtejszym domu kultury - czytamy na radiogdansk.pl.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy inwestycja zostanie zrealizowana – brakuje perspektyw na szybkie finansowanie – ale mieszkańcy już teraz obawiają się jej skutków. Chodzi o wytyczenie nowego przebiegu DW nr 502 i budowę obwodnicy Rybiny na Żuławach. Inwestycja miałaby kosztować 240 milionów złotych. W miejscowym domu kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z mieszkańcami.

– Są tu pola namiotowe, miejsca dla kamperów, agroturystyki i pensjonaty. To wpłynie na nas wszystkich, bo żaden turysta nie będzie chciał przyjechać do miejscowości, w której trwa budowa lub – co nastąpi później – funkcjonuje ruchliwa trasa zaburzająca krajobraz kulturowy. W Rybinie jest on szczególny, bo to wizytówka Żuław – mówi mieszkanka Rybiny Anna Gnyś.

Mieszkańcy, którzy jakiś czas temu założyli komitet sprzeciwiający się tej inwestycji, przyznają, że korki występują i to nie tylko w sezonie, ale również poza nim. Ich zdaniem nie jest to jednak powód, „żeby dewastować jeden z najcenniejszych krajobrazów w Polsce”. Twierdzą także, że nowa droga wcale nie rozładuje dużego natężenia ruchu. Obecnie, według wyliczeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, przez Rybinę przejeżdża około 10 tysięcy pojazdów dziennie. Prognozy mówią o 30-procentowym wzroście w kolejnych latach. Więcej na radiogdansk.pl.

