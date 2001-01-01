Lepszy marsz na Dąbrowskiego

Utworzenie chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego – to proponuje w swojej interpelacji radna Patrycja Sulich-Stefanowicz (KO). Co na to prezydent Elbląga?

Radna w imieniu mieszkańców tej ulicy prosi o przeanalizowanie możliwości wykonania inwestycji.

- Chodnik poprawi bezpieczeństwo przemieszczających się tam osób, zwłaszcza, że dzielnica dynamicznie się rozwija i przyciąga coraz więcej mieszkańców – wskazuje.

Jej zdaniem brak chodnika stanowi utrudnienie dla pieszych i dla kierowców. Na jej pismo odpowiedział prezydent Elbląga.

- Ulica Dąbrowskiego wymaga kompleksowej przebudowy, która powinna obejmować oprócz budowy ciągów pieszych także przebudowę jezdni, budowę miejsc postojowych, przebudowę i rozbudowę odwodnienia ulicznego oraz oświetlenia. W ramach rozpoczętych prac nad budżetem 2026 r. jednym ze zgłoszonych zadań inwestycyjnych do ujęcia w projekcie budżetu jest "Przebudowa ulicy Dąbrowskiego" – podkreśla w odpowiedzi na interpelację Michał Missan.

Dodaje, że po weryfikacji wszystkich wnioskowanych zadań oraz analizie finansowej, w tym w zakresie możliwości pozyskania dofinansowań zewnętrznych, przeanalizowana zostanie możliwość przebudowy ulicy. W 2026 roku mogłaby zostać opracowana dokumentacja projektowa.