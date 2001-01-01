Mieszkania ze społecznej inicjatywy

W Tolkmicku powstaną mieszkania na wynajem w ramach tzw. Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Zbuduje je spółka KZN Pojezierze, którą tworzą samorządy. Właśnie wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Elblągu z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Przy ul. Podgórnej mają powstać dwa budynki wielorodzinne, w sumie 30 mieszkań. Spółka SIM KZN Pojezierze, która będzie realizować ten projekt, poinformowała, że gmina Tolkmicko złożyła wniosek o aport działki pod budowę do spółki, a inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę.

- Tolkmicko to przykład, jak mniejsze miasta mogą aktywnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Wspólnie z samorządem przygotowaliśmy inwestycję, która stworzy 30 dostępnych mieszkań, a w przyszłości pozwoli najemcom stać się ich właścicielami – mówi Rafał Ryszczuk, prezes SIM KZN Pojezierze.

Jak informuje spółka, „budowa przy ul. Podgórnej to szansa na zatrzymanie młodych ludzi w regionie oraz wsparcie dla rodzin, które poszukują nowoczesnych, funkcjonalnych i dostępnych cenowo mieszkań”.

SIM Pojezierze to spółka utworzona przez 10 samorządów, m.in. Braniewo i Tolkmicko. Działa we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości i ma się zajmować budową mieszkań na wynajem na atrakcyjnych warunkach.

Kiedy spółka planuje realizację inwestycji i rozpoczęcie naboru chętnych najemców? O to zapytaliśmy przedstawicieli spółki, na odpowiedzi czekamy.