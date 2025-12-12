SztukaTerria, czyli czas na przedświąteczny jarmark

W niedzielę, 14 grudnia, w godzinach 10–17 zapraszamy mieszkańców regionu na kolejną edycję Warmińsko-Mazurskiego Jarmarku Wyrobów Artystycznych „SztukaTerria". W tym roku wydarzenie obejmie trzy przestrzenie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid": salę widowiskowo-sportową, hol główny oraz hol przy sali kameralnej.

Jarmark będzie okazją do wejścia w świąteczny klimat oraz do spotkania z twórcami i producentami z Warmii i Mazur. Odwiedzający znajdą tu szeroki wybór rękodzieła oraz produktów regionalnych, które nie tylko ozdobią dom, ale mogą stać się wyjątkowymi prezentami.

Na stoiskach pojawią się między innymi oryginalne ozdoby choinkowe, unikatowe wyroby artystyczne, upominki świąteczne oraz bogaty wybór smakowitych produktów. Wystarczy wejść do Światowida, aby poczuć charakterystyczny dla jarmarków ciepły i pełen magii klimat.

„SztukaTerria" to dla nas także okazja, by zaprezentować kunszt lokalnych twórców i artystów oraz umożliwić mieszkańcom regionu bezpośredni kontakt z ich pracami. Od lat wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem i stanowi jeden z najbardziej oczekiwanych punktów przedświątecznego kalendarza.

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają inspiracji, niepowtarzalnych wyrobów i wyjątkowej atmosfery. To doskonała okazja, by zrobić świąteczne zakupy, wesprzeć lokalnych artystów i poczuć magię nadchodzących świąt.

Wstęp bezpłatny.